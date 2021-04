Loki (y no Wanda) es el responsable del Multiverso Marvel

Ciudad de México.- Hasta ahora, eran pocos los detalles que se conocían de la serie de Loki, salvo que Tom Hiddleston regresa como el Dios del Engaño y que tendrá que pagar por sus crímenes ante la Autoridad de Variación Temporal (Time Variance Autorithy). Pero gracias al nuevo tráiler de la serie ahora los fans ya saben qué ha ocurrido en realidad: Loki ha fracturado la realidad del Multiverso y ahora tiene que solucionarlo.

Loki será la tercera serie de la Fase 4 de Marvel tras WandaVision y Falcon y el Soldado de Invierno, y probablemente continuará allanando el terreno hacia la exploración del Multiverso marvelita. Porque, tal y como explica el líder de la TVA en el adelanto, al escapar en Vengadores: Endgame, literalmente "rompió la realidad".

Hay que recordar que, si bien la fuga de Loki con el Tesseracto tuvo lugar en Endgame, en realidad se produjo en la línea temporal de la primera película de Vengadores, lo que quiere decir que sus acciones no sólo repercuten en el presente -en el que el Dios del Engaño murió a manos de Thanos- sino también en el pasado.

Esto quiere decir que todo el flujo temporal de las diferentes realidades, en relación a las Gemas del Infinito, se ha visto alterado. De este modo, Loki es el responsable de los problemas en el Multiverso, que eventualmente desembocarán en Doctor Strange and The Multiverse of Madness y Spider-Man: No Way Home.

¿HA CREADO LOKI EL MULTIVERSO DE LA LOCURA?

Pero lo más interesante es que, basándonos en la explicación del personaje de Owen Wilson y las imágenes que se muestran, parece que Loki también es el responsable, en parte, de la creación del Multiverso y sus infinitas realidades.

Al mostrarle las consecuencias de sus acciones en la pantalla, se da a entender que la cronología del universo era previamente una línea suave. Ahora, literalmente, tiene cientos ramas que indican realidades alternativas, con cambios que podrían ser permanentes o no.

Esto también explica por qué hasta ahora la Autoridad de Variación temporal no había hecho acto de presencia en el MCU. Mientras que los Vengadores viajaron al pasado respetando las reglas y no alterando el flujo temporal, Loki ha roto el continuo espacio-tiempo al robar el Tesseracto. Y las repercusiones de sus actos, así como sus siguientes movimientos, serán de vital importancia para el futuro marvelita.

Loki llega a Disney+ el próximo 11 de junio.