Lolita Ayala le dice no a Televisa; le pedían regresar al noticiero

Ciudad de México.-Lolita Ayala le dijo que no a Televisa de regresar a los noticieros, esto luego que la empresa la despidiera tras 45 años de trabajo.

Según la columna Alfombra Roja de El Universal, la periodista comenta que prefiere hacer algo que hable de otros temas.

“Hace un tiempo me hablaron para regresar al noticiero, otro programa igual, pero definitivamente después de 45 años, ya no quise lo cotidiano todos los días, prefiero algo para un fin de semana, un programa grabado por semana, me encantaría por ejemplo un noticiero de sólo cosas bonitas, cosas maravillosas que hace la humanidad y que tiene nuestro planeta”, declaró la comunicadora.

En el año 2016, Televisa decidió decirle adiós a Ayala.

La comunicadora empezó su último programa diciendo: “¿Qué es la vida, sino una interminable sucesión de ciclos? Justo en el instante en que uno concluye, inicia otro”, para hacer énfasis al final de su programa.

Ayala hizo referencia de todos los cambios que ha tenido el mundo desde el 30 de marzo de 1987, fecha en la que debutó como titular del espacio llamado “Muchas Noticias”, y agradeció al público que la siguió durante 29 años, cuatro meses y 19 días.





Lolita y las redes

Un video de Lolita Ayala con un gargajo se volvió viral en las redes sociales.

En la grabación se escuchabaa la conductora hablando normal cuando de pronto su voz se volvió muy ronca.

Eso causó mucha risa entre los espectadores, el video ha quedado para la historia en Internet.

Todo comenzó en una emisión del programa en el que Lolita sufrió de un ataque de tos ocasionado por una flema.





Fuente: www.elimparcial.com