Lolita Cortés habla de la relación que tuvo con su hermanastro

Ciudad de México.- Hace unos días Lolita Cortés contó parte de su historia de vida en el programa El Minuto que cambió mi vida, conducido por Gustavo Adolfo Infante.

Al ser cuestionada sobre diversas etapas de su vida, la cantante relató que sostuvo una relación con su hermanastro, a quien llamó 'el amor de su vida' y quien es el padre de sus dos hijos.

Según su historia, todo empezó cuando sus padres se divorciaron mientras ella aún era una niña. Tiempo después, su papá comenzó una relación con la actriz Alma Muriel, quien tenía un hijo llamado Sergio Romo.

Desde ese momento, Lolita y su hermana Laura se criaron junto a la nueva familia de su padre.

Años después, tras haberse salido de casa, se reencontró con su hermanastro Sergió y decidió terminar la relación que sostenía con un hombre mayor.

"En Monterrey me encuentro con Sergio, no era mi hermano, era mi hermanastro. A mí desde niña me fascinaba y de grande me volvió a enloquecer".

Vivieron una semana apasionada pero ella jamás imaginó que la cosa se volvería seria.

Cuando regresaron a Ciudad de México comenzaron a vivir juntos a escondidas en casa de ella, donde también vivía su madre y su hermana.

Un buen día, su madre cachó a Sergio bajando por el balcón a las siete de la mañana.

"Ella me dijo: Oye, Dolores ¿Sergio ya vive con nosotros? Y le dije que sí".

Esa relación duró 10 años -pese a que nunca se casaron- y tuvo como frutos a Mariano y Dariana.

Luego de ese tiempo se separaron y ella vivió momentos muy tristes.

"Fue muy difícil desprenderme del papá de mis hijos. Nunca pude rehacer mi vida porque siempre él ha estado en mi mente y corazón", dijo.