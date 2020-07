Lorena Herrena habla sobre el Covid y se vuelve #TT en Twitter

Ciudad de México.- Todos tenemos opiniones distintas respecto a diversos temas, sin embargo, a veces ser una figura pública te pone en el ojo del huracán, como le pasó a Lorena Herrera al hablar sobre el Covid.

Recientemente la actriz se convirtió en tendencia al revelar en un programa matutino que no ve necesario el uso de cubrebocas si se encuentra con pocas personas y defendió a Paty Navidad de sus detractores.

"Si yo voy por una calle que está vacía y no hay gente, no me pongo el cubrebocas, pero cada quien", dijo.

Sobre Paty Navidad dijo lo siguiente:

"Es lamentable que la ataquen tanto, me parece estúpido que pidan cerrar sus cuentas. Respeten", pidió luego de los ataques que recibió Paty al hablar de la vacuna.

Los efectos no los pueden saber, no si tiene efectos a largo plazo, a cortos y medianos sí. Es una vacuna que se está haciendo en base al coronavirus y del coronavirus se sabe poco”, dijo la actriz.

Como era de esperar, estas declaraciones la convirtieron en tendencia en Twitter junto a Bárbara de Régil.

Tras esto, Lorena defendió su forma de pensar: