Los Caligaris se dicen agradecidos con México

Chihuahua.- La agrupación argentina Los Caligaris reconoció que en estos tiempos tan revueltos y de malas noticias, de lo cual no se escapa México, país al que le guarda un profundo cariño y respeto porque fue donde alcanzó el éxito, lo mejor que puede hacer es llevar un mensaje de alegría a través de su música.

"En Latinoamérica no solo compartimos el idioma, sino también muchos de sus problemas, por los que atravesamos desde hace años, así que la banda se ha dado a la tarea de llevar un mensaje de alegría en estos tiempos”, comentó Martín Pampiglione, fundador del grupo.

"Es difícil la situación, pero podemos darle otro matiz, nosotros mismos desde nuestras trincheras”, añadió el músico, quien junto con la formación musical ha realizado un sinfín de obras sociales, pues consideró que como artistas y seres humanos hay esa necesidad de ayudar.

Recordó que hace dos años, luego del terremoto del 19 de septiembre en México, sus compañeros y él sumaron esfuerzos para ofrecer un concierto y recaudar fondos para ayudar a una escuela que quedó severamente dañada, cuyo nombre se reservó.

"Somos una banda que viaja mucho y no tenemos oportunidad de sumarnos a tantas causas como queramos; sin embargo, en nuestra natal Argentina hemos contribuido con diversas labores”, expresó, aunque agregó que no les gusta platicar mucho al respecto.

Pampiglione consideró que el artista tiene una luz especial, por lo que al intervenir en dichas acciones lo que buscan es que la causa por la cual se desarrolla tal o cual actividad no se pierda de vista.

"Sabemos que hoy en día tenemos que sumar".

El cantautor reconoció que el hecho de ser padres de familia los sensibiliza siempre y los hace reflexionar sobre muchas cosas, de ahí la necesidad de llevar en su música un mensaje de alegría que invite a tener una mejor sociedad.

Ese es el objetivo también de La noche más feliz del mundo, espectáculo que aseguró dejará un grato sabor de boca y contará con varios invitados especiales, de los que no reveló nombres porque aún afinan agendas de trabajo.

Lo único que Martín confirmó es que Ximena Sariñana no estará con ellos porque tiene un concierto esa misma fecha. La cantante mexicana recién grabó con el grupo argentino el tema Voy a volver, que pertenece a su álbum Salva.

El concierto del 9 de noviembre que tendrá como escenario el emblemático Foro Sol, para ellos cobra gran importancia porque los acompañarán sus familias, toda vez que “queremos que vivan este cariño que México nos tiene.

"México es un país importante para nosotros, porque aquí fue donde se logró que los ojos de América Latina voltearan a ver nuestra música, así que queremos compartir esto con nuestras familias”, dijo visiblemente emocionado.

El músico explicó que pocas veces tienen la oportunidad de realizar estos encuentros, “pero necesitábamos compartirlo con ellos. México es un país tan cálido, que me falta tiempo para decir todo lo que he encontrado en este país.

"Puedo hablar de la amabilidad de quienes me han llevado a conocer lugares emblemáticos como el Estadio Azteca, o de una vez que una pareja se me acercó en un Registro Civil y me dijo que firmara y al darme cuenta, la pequeña llevaba como segundo nombre Caligaris, así que agradecimos con esta tierra y su gente”, recordó Pampiglione.

Desde hace 22 años Los Caligaris han pisado diversos escenarios, creando un estilo único al fusionar géneros como rock, ska y otros ritmos latinos, además de que le han dado un toque circense a su propuesta. Cuentan con 16 álbumes.

Los integrantes son: Agustín Cuadrado, Armando Mansilla, Diego y Martín Pampiglione, Gabriel Garita, Juan Carlos Taleb, Lautaro Bartoli, Federico Zapata, Marcos Ozamis, Mariano Baigorria, Ramiro Ambrosi y Valentín Scagliola.