‘Los Eternos’ introducirían a los X-Men en el Universo Cinematográfico de Marvel

Los Eternos se convertirán en una de las nuevas franquicias más importantes para Marvel y serán introducidos en la cuarta fase de su universo cinematográfico cuando se estrene en noviembre. Pero según datos obtenidos por We got this covered, la escena poscréditos de la película servirá como introducción a los nuevos X-Men.

Disney/Marvel consiguieron los derechos de los mutantes cuando se finalizó la compra de Fox, pero hasta ahora no había noticias o tan si quiera rumores de cómo los reintroducirían a su universo cinematográfico.

Según el rumor, la escena poscréditos revelará que son Los Eternos son los responsables del Gen-X por medio del cual se crean a los mutantes y de esa forma se crea contexto para la aparición de los X-Men.

En los cómics son Los Celestiales quienes crean tanto a los Eternos como a los mutantes, pero en las versiones cinematográficas será distinto. Aún cuando la maquinaria de Marvel Studios empiece a darnos pistas de un futuro con los X-Men, probablemente no veamos ninguna película en varios años. Posiblemente durante una futura quinta fase.

Los Eternos se estrenan en cines de todo el mundo el 6 de noviembre de 2020. (Hipertextual)