Los ganadores del Premio Literatura Joven 2023

Chihuahua.- En el marco de la Feria del Libro de Chihuahua 2023, la Secretaría de Cultura otorgó el Premio Literatura Joven 2023. Johana Rascón obtuvo el galardón en la categoría de poesía “Rogelio Treviño”; mientras que Ricardo Cereceres obtuvo el galardón en la categoría de cuento “Nellie Campobello”. En cuanto a poesía, Axel Ozaeta recibió una mención honorífica.

Se llevó a cabo una ceremonia presidida por la secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez; la directora de Capital Cultura, Mariana Reyes, y el jefe del Departamento de Fomento de Bibliotecas y Fomento a la Lectura, Erwin Limón González.

Enríquez enfatizó la importancia de seguir creando y escribiendo: “Quiero felicitar a Johana, Eduardo y Axel por la creatividad y gran responsabilidad que tienen, que con su talento han sabido conllevar. Nunca dejen de escribir, de crear y sobre todo, de plasmar la memoria de un pueblo, de Chihuahua”.

Abundó además que la palabra escrita ha dado a la humanidad la oportunidad de dejar vestigios importantes para las generaciones venideras: “A lo largo de los siglos, la memoria de los pueblos ha sido preservada por la labor de narradores que han puesto en tinta y papel la perspectiva del mundo que les rodea”.

Johana Rascón, quien participó en el concurso con el seudónimo “Hécate”, agradeció al Gobierno del Estado por fomentar este tipo de estímulos que apoyan a la comunidad juvenil escritora.

“Escribo porque soy muy mala jardinera y me gusta sentir que hago florecer las palabras; agradezco a la Secretaría de Cultura por dar este tipo de premios, siendo conscientes del impacto que tiene a la juventud chihuahuense”, comentó.

El cuentista Eduardo Cereceres, en su intervención, recalcó la importancia que ha tenido el respaldo de sus seres queridos en su carrera como escritor.

“Quiero agradecer a la Secretaría de Cultura por organizar esta ceremonia, darle las gracias a mi novia, familia, amigos y profesores, quienes siempre me apoyan y han leído parte de mi trabajo. Mi proyecto estaba dividido en dos partes y giraba en torno a la muerte, en aceptarla, quererla, negarla y no quererla”, agregó.

Axel Ozaeta, quien participó bajo el seudónimo “Aeda de la Rosa”, expresó su entusiasmo por participar en una convocatoria que tiene como nombre en una de sus categorías, el del escritor chihuahuense, Rogelio Treviño.

“Rogelio Treviño ha sido un poeta muy importante para mí. Tengo 21 años y no pude conocerlo, pero he conocido a personas que le rodearon. Su obra me ha influido mucho en mi forma de escribir”, puntualizó.

El Premio Estatal de Literatura Joven se otorga con el propósito de honrar la memoria de la bailarina y escritora Nellie Campobello, y del escritor Rogelio Treviño, dos figuras emblemáticas de las letras chihuahuenses, así como estimular la creación de escritores jóvenes.