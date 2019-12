Los libros que narraron el difícil camino a la cima de Hollywood

Los caminos para alcanzar el éxito, la fortuna y la fama internacional son oscuros y dolorosos. A juzgar por las autobiografías de algunas estrellas de Hollywood fue necesario lidiar con los demonios internos y escapar del infierno para conseguir el triunfo.

DE ADENTRO HACIA AFUERA: Demi Moore

Demi Moore tiene un jet privado, un departamento en el centro de Manhattan de tres pisos, un rancho espectacular y regalías de hasta USD 12 millones por las películas que ha protagonizado. Para llegar a este punto de su vida debió superar varios episodios dramáticos. En el libro publicado en septiembre de 2019, la actriz estadounidense relata dramáticos sucesos de su infancia.

Charles Harmon, su verdadero padre abandonó a su madre Virginia King antes del nacimiento de Demetria Gene Guynes. Sus padres vivían de las tarjetas de crédito que robaban, cambiaban de casa y ciudad con frecuencia para escapar de los cargos criminales de los diferentes alias utilizados. Considera que su madre era “una desgraciada que buscaba atención” y su padrastro, Daniel Guynes, un “hombre furioso, borracho y en bancarrota", quien se habría suicidado para escapar de la mafia.

Demi Moore vivió muchos años ignorando su belleza. Fue su propia madre quien la prostituyó y puso en venta su virginidad antes de cumplir 15 años. Demi fue víctima de una violación y su madre recibió a cambio 500 dólares por permitirlo.

"No cuestioné por qué un hombre de mediana edad querría pasar el rato con una niña de 15 años. No tenía a nadie que me protegiera".

En la década de los 90, Moore fue la actriz mejor pagada en la meca del cine. De hecho, fue la primera estrella de Hollywood en alcanzar los USD 10 millones por película. Fue la época en que cosechó éxitos como Ghost, Indecent Proposal y A Few Good Men.

Apareció desnuda en la portada de la revista Vanity Fair, en agosto de 1991, justo cuando estaba en el séptimo mes de embarazo de su segunda hija: Scout LaRue.

En la autobiografía afirma que fue inmensamente feliz en su matrimonio con Bruce Willis, un hombre “arrogante, moreno y guapo", de quien se divorció en el año 2000. Después se relacionó con el actor Ashton Kutcher, quien tenía 16 años menos que la actriz originaria de Nuevo México.

Ashton hizo posible conectarse sexualmente de una manera que nunca antes había experimentado

YO: Elton John

En octubre de 2019 Sir Elton John publicó su libro autobiográfico. Su verdadero nombre es Reginald Dwight, un chico extremadamente tímido, que creció en Pinner, un barrio ubicado a las afueras de Londres.

En 1991 fue nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II, en reconocimiento a sus actos caritativos y la calidad de su música. Alguna vez compró un tren completo, con su tarjeta de crédito. El tranvía fue entregado en su jardín, el servicio de mensajería utilizó un helicóptero para hacer la entrega.

Antes de conseguir una vida de lujos y excentricidades, Elton John debió lidiar con Stanley Dwight y Sheila Eileen Dwight, sus padres. Tuvo un padre terco, conservador y con una idea equivocada de la virilidad, para quien mostrar cualquier otra emoción distinta a la ira, era una debilidad aplastante.

Su madre fue descrita en la biografía como “vil, terca y de mal genio”. El abandono del padre y la violencia de la madre profundizaron la timidez del joven músico, también su inseguridad.

"Con un cepillo de alambre me pegaba. Estaba demasiado gordo, era demasiado bajo. Cuando llegó el éxito las cosas no cambiaron. Si hacía un nuevo álbum, era una basura; si compraba un cuadro, era muy feo".

Fue adicto al alcohol, las drogas (cocaína) y a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Fue a más de 1,400 en todo el mundo. El 29 de julio de 1990 inició su lucha contra las adicciones; antes debió pasar por varios intentos de suicidio.

Cuando ofreció su primer concierto en Estados Unidos sólo tenía 23 años, y a partir de entonces desfiló por los escenarios con la mejor música y exóticos vestuarios: pantalones plateados, lentejuelas, plumas, un abrigo de piel naranja y botas de plataforma.

En 1997 compuso Candle in The Wind, en honor de Lady Diana, su entrañable amiga. El sencillo fue un éxito rotundo y vendió más de 33 millones de copias. En 2014, el cantante británico y el cineasta David Furnish se casaron después de vivir 20 años juntos y dos hijos en común.

Julie Andrews, Sandi Toksvig, Lenny Henry y Andrew Ridgeley también tiene sus propias autobiografías, llenas de dramatismo y violencia. La mayoría de los libros autobiográficos tienen un costo de USD 27 y suman un promedio de 300 páginas cada uno. Están disponibles en librerías, con el formato tradicional, y también en los formatos digitales, tanto para sistemas IOS y Android.





Fuente: www.infobae.com