Los mejores álbumes 2019

La revista Time dio a conocer su listado de los mejores álbumes en lo que va del 2019, en el que destacan producciones de géneros alternativos.

'Thank U, Next', de Ariana Grande

El álbum es resultado de un proceso de desafíos personales de la cantante, además de que fue publicado meses después de su antecesor, 'Sweetener'.

'Better Oblivion Community Center', de Better Oblivion Community Center

Phoebe Bridgers y Conor Oberst se unieron para dar vida a este álbum.

'U.F.O.F.' de Big Thief





El álbum cuenta con una fuerte carga emotiva por parte de Adrianne Lenker, vocalista y líder de la agrupación.

'When We Fall Asleep Where Do We Go?' de Billie Eilish





Tras saltar a la fama publicando su música en Soundcloud, Billie Eilish lanzó su álbum debut a los 17 años de edad.

El disco fue producido por su hermano mayor, Finneas, en un estudio casero.

'Hidding Places' de Billy Woods y Kenny Segal





Colaboración de Billy Woods y Kenny Segal que cuenta con mensajes de carácter político e histórico sobre Estados Unidos.

'Assume Form' de James Blake





Álbum experimental del cantautor que cuenta con colaboraciones de artistas consagrados como Beyoncé y Kendrick Lamar.

'Flamagara' de Flying Louts





El productor combinó jazz, hip-hop y R&B en un álbum cuya temática principal son historias que se cuentan en fogatas.

'Heard in a Past Life' de Maggie Rogers





Álbum debut de la cantautora que combina sonidos tradicionales del banjo con arreglos del actual pop.

'Anger Management' de Rico Nasty y Kenny Beats









La rapera Rico Nasty usa su voz para resaltar los beats propuestos por Kenny Beats.









'When I Get Home' de Solange









El estilo meditativo de la intérprete es mezclado con arreglos de jazz-funk y R&B con hip-hop.