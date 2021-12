'Los mexicanos llevan el machismo en la sangre': Ángela Aguilar

Agencias

A veces una frase hace una catástrofe.

En una reciente entrevista con un medio internacional, Ángela Aguilar causó polémica, pues dijo que los mexicanos son machistas.

Aunque no pretendía decir que todo el país lo fuera sin excepción alguna, muchos de sus seguidores —y sobre todo los haters— no tardaron en acusarla de ‘malinchista’ y señalarla de ‘hipócrita’ por cantar música regional mexicana.

Sin embargo, es posible analizar y señalar aspectos culturales de nuestro país sin que esto signifique un odio al mismo, algo que, al parecer, muchos olvidaron al leer las declaraciones de la menor de la dinastía Aguilar.

Por qué Ángela Aguilar dice que los mexicanos son machistas

En entrevista con El País, la cantante aseguró que "México es muy rico en muchas cosas y muy pobre en otras", comenzando su reflexión sobre la actual situación social del país.

Según comentó, "México es una sociedad extremadamente machista, pero un machismo que está en la sangre de los mexicanos" y fue esta metáfora por la que muchos le recriminaron a la intérprete de "Ahí donde me ven", pues aseguraron que "no todos somos iguales", algo que ya hemos escuchado muchas veces en otro contexto.

Igualmente, la joven de 18 años expandió su reflexión diciendo que "México es abundante en muchas cosas, tradiciones, valores, familia", pero hay muchos aspectos en los que falta trabajar, como el apoyo y las iniciativas que velen por los niños en situación de calle o los matrimonios infantiles.

"He conocido que en algunos pueblos se siguen vendiendo a las mujeres y no tenía ni idea. Así que hay otros problemas que ni siquiera se ven, no solo los niños en las calles’.

Sin embargo, más allá de que Ángela Aguilar diga que los mexicanos son machistas, otra polémica surgió en la entrevista cuando ella aseguró que lo único que hacía falta era conciencia, pues señaló que no eran otros factores los motivos de los problemas sociales en el país.

"Dinero no nos hace falta, ganas tampoco, conciencia sí y aprender y seguir aprendiendo y tratar de crecer y ayudar, y el futuro son los niños y hay que dejarles un buen futuro".

Por último, concluyó su entrevista explicando que si bien "México tiene muchos problemas", ella quiere seguir apostando por la música regional, al igual que su familia, para convertirse en una embajadora de nuestra cultura.

Con esto, demostró que, contrario a lo que muchos pensaron, no desprecia al país, sino que busca verdaderamente utilizar su voz a favor de los derechos humanos y un mejor México.