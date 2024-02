Los momentos más virales de los SAG Awards 2024

Desde Pedro Pascal pasado de copas, hasta un autógrafo poco usual por parte de Billie Eilish, estos fueron algunos de los momentos más icónicos que dejaron los Premios del Sindicato de Actores en su edición 30, según Daily Mail.

1. Pedro Pascal recibe premio ¡en estado etílico!

Luego de un rato de la apertura de la ceremonia, el actor y protagonista de la serie El Mandaloriano (The Mandalorian) subió al escenario para recibir el Premio a Mejor Actor Masculino en una serie dramática, por su rol de Joel Miller en The Last of Us, de HBO.

Al subir al escenario para recibir la estatuilla, el histrión reveló estar sorprendido de haber sido galardonado, además de admitir que, debido a la poca expectativa, se pasó un poco de copas para pasar el rato."Esto está mal, por varias razones. Estoy un poco borracho. Pensé que podría emborracharme. ¡Estoy haciendo el ridículo, pero muchas gracias por esto!", dijo Pascal, visiblimente emocionado.

"He estado en el sindicato desde 1999, así que este es un maldito honor increíble. A todos los nominados, no recuerdo ninguno de sus nombres en este momento. Voy a tener un ataque de pánico y me voy a ir", agregó.

Poco después del discurso, el actor, de 48 años, le explicó al diseñador Tan France que no recuerda mucho de lo que dijo al subir a recoger el premio, pero seguía estando emocionado por la inesperada elección.

"No recuerdo lo que dije. Me sorprendió demasiado. Súbanlo a YouTube más tarde", bromeó.

2. Autógrafo de Billie Eilish en la frente de Melissa McCarthy

Otro momento fuera de serie fue cuando la cantante Billie Eilish autografió el rostro de la actriz Melissa McCarthy, dejando boquiabiertos a todos en la gala.

La situación se dio luego de que McCarthy revelara, efusivamente, que era muy fan de la intérprete de "What Was I Made For?", por lo que procedió a pedirle que firmara su vestido.

Eilish, entre risas, se negó inicialmente a dicha petición, pues mencionó que no quería arruinar el vestido de la actriz.

En respuesta, McCarthy solicitó a la recientemente ganadora del Grammy que entonces le firmara el rostro.

Eilish aceptó emocionada, por lo que la Melissa no desaprovechó la oportunidad para destacar, sorprendida, sobre lo rápido que decidió la cantante esta segunda propuesta.

"Ah, Ok. Pensé que ibas a decir: 'No quiero arruinar tu cara bonita'", bromeó McCarthy.

3. Elenco de 'El Diablo Viste a la Moda' se reúne

Luego de 18 años, las actrices Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, quienes forman parte de la cinta de drama y comedia El Diablo Viste a la Moda (The Devil Wears Prada) se reunieron en lo que sería uno de los momentos más nostálgicos de la gala.

El icónico momento comenzó con Streep subiendo al escenario, donde exclamó que olvidó sus lentes y el sobre que tiene el nombre del ganador de la categoría a Mejor Actor de Comedia.

Inmediatamente, Hathaway y Blunt se unieron a ella para entregarle los artículos antes mencionados, por lo que fue inevitable recordar los papeles que interpretaron en la película.

4. Idris Elba bromeó sobre no decir groserías frente a Oprah

El actor Idris Elba fungió como presentador de la ceremonia de los SAG Awards, por lo que aprovechó para destacar el hecho de que todos los invitados tenían la libertad de usar palabras altisonantes con la excusa de que el programa se estaba transmitiendo en la plataforma Netflix, y no en televisión abierta.

Sin embargo, también aclaró que él no se atrevería a decir jamás ninguna grosería frente a Oprah Winfrey (de quien él es admirador), para inmediatamente señalar, sorprendido, que la actriz estaba ahí.

"¡Carajo, es Oprah!", bromeó.

5. 'Modern Family' ¡unida!

Sofía Vergara, Ty Burrell, Julie Bowen, Ed O'Neillde, Eric Stonestreet y Jesse Tyler Ferguson, quienes conforman el elenco de la serie Modern Family, culminada hace poco más de cuatro años, se reunió para revelar a los ganadores del Premio a Mejor Elenco de Comedia.

El momento más vívido surgió cuando Stonestreet bromeó al dar a entender que apostó con Ferguson sobre el hecho de que Vergara promocionaría su nueva serie Griselda, lo cual terminó sucediendo.