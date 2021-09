Los MTV VMAs vuelven con la crema y nata del pop

Reforma Reforma Reforma Reforma

Ciudad de México.- Madonna fue la encargada de abrir la edición de los MTV Video Music Awards 2021, que se realizaron este domingo en el Barclays Center de Nueva York.

La llamada Reina del pop hizo su entrada con un atuendo negro y una gorra, dejando a más de uno boquiabierto por su estupenda figura a sus 63 años.

Tras recordar sus inicios, la cantante dio la bienvenida a los asistentes y presentó el primer musical de la noche con Justin Bieber, quien también tenía más de seis años de no aparecer en una premiación.

"Dijeron que no duraríamos'', dijo Madonna. "Pero todavía estamos aquí''.

Luego que Madonna se retiró del escenario, Bieber y The Kid LAROI bajaron en rappel desde el techo del Barclays Center en Nueva York hasta el escenario de los VMA antes de interpretar la exitosa canción "Stay''. El cantante, en su primera actuación en los Premios MTV en seis años, cantó en solitario su canción ``Ghost''. La última vez que participó en los VMA fue en 2015, cuando interpretó "What Do You Mean?''

El primer premio televisado, a canción del año, fue para Olivia Rodrigo por su gran éxito "Driver's License''.

"Este es el año más mágico de mi vida'', dijo Rodrigo, nominada por primera vez, quien recibió el premio de manos de Jennifer Lopez.

Rodrigo, Shawn Mendes, Anitta, Saweetie y Lil Nas X estaban entre las estrellas que se pavonearon en la alfombra roja entre fanáticos enmascarados que asistieron al desfile de moda.

Una ovación se desató con la aparición de Cyndi Lauper, quien anunció al ganador de mejor pop para Justin Bieber por 'Peaches'.