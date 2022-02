Los negocios de Angélica Rivera

Reforma

Ciudad de México.- Juan Collado enlistó una serie de abusos de Angélica Rivera desde su papel como "Primera Dama".

"Yo no fui abogado o amigo de ella. Mi relación con la señora Angélica Rivera fue en coincidencias sociales. Sin embargo, era sabido en Los Pinos que la señora estaba llevando a cabo una serie de instrucciones desde su oficina, para que empresas cercanas a su familia prestaran servicios tanto en los eventos especiales de la Presidencia de la República como en las diversas Secretarías de Estado.

"Fue así que ella junto con sus hermanas impedían que algún proveedor que no fuera parte de su red, tuviera oportunidad de ofrecer sus servicios para dichos eventos, consiguiendo que licitaciones o invitaciones restringidas fueran asignadas a empresas afines. Este hecho por supuesto generaba las condiciones para poder tener acceso a contratos que en suma ascendieron a mil millones de pesos por medio de comisiones.

"Dentro del gabinete del Presidente Peña se acataban las instrucciones que la propia señora daba y se sabía que los recursos eran enviados a Estados Unidos por medio de diversos fideicomisos que manejaba su hermano Manuel Rivera y que los operadores principales de ello eran la señora Rosaura Henkel, la familia Álvarez Morphy y el señor Héctor Loustanau, persona de la mayor confianza y amistad de la señora Peña".

"Por otra parte, un hecho que también generó molestia al interior fue que la señora Angélica dio instrucciones para que a la señora Rosaura Henkel le fuera otorgada una concesión de radio FM, cuya condición, se supo al interior, era que le entregara el 50 por ciento de uso de la concesión a la señora Angélica Rivera.

"Tengo conocimiento de todos estos hechos ocurridos mientras ella era la esposa del Presidente, lo cual constituye un abuso de su condición e influencia".

"Efectivamente yo llevé a cabo el caso de divorcio del entonces Presidente Enrique Peña Nieto, hecho que se concretó al poco tiempo de su salida de la Presidencia de la República como un hecho privado".

Castillejos, artífice del desafuero y de la extorsión

"Conocí la trayectoria de Humberto Castillejos desde que era asesor jurídico del Procurador Rafael Macedo de la Concha durante el intento de proceso de desafuero. A él le encomendaron el cabildeo legal del caso durante la Presidencia de Vicente Fox Quesada, cuya estrategia para la designación del turno al juez fue errónea, lo que no permitió que pudiera controlar el expediente y consolidar tan deplorable intención.

"Como asesor de Enrique Peña Nieto cuando era Gobernador del Estado de México tuve conocimiento de que el licenciado Castillejos, entonces coordinador de asesores del Procurador Eduardo Medina Mora, recomendó e impulsó como Procurador del Estado de México al licenciado Alberto Bazbaz, entonces también asesor del Procurador.

"Ante el mal proceso en el caso de la niña Paulette Gebara Farah, el Gobernador Peña tuvo que tomar la decisión de solicitarle la renuncia al licenciado Bazbaz por el descrédito internacional que existía.

"Ya en el sexenio del Presidente Peña, la relación de Castillejos creció a un nivel muy alto al grado de tener la influencia para dejar a Alberto Bazbaz a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera.

"Castillejos estableció con el maestro Diego Ruiz Durán una estrategia para que, desde agosto de 2012, se estableciera el Bufete Ruiz Durán S.C. y llevar desde ahí casos que permitieran manejar y controlar con base en sus propios intereses con apoyo del aparato gubernamental.

"Por llegar a una reunión en un momento en el que el Presidente Peña estaba visiblemente molesto tuve conocimiento que le informaron que el entonces consejero Jurídico de la Presidencia estaba incurriendo en actos visiblemente ilegales mediante la UIF.

"Los hechos eran que Humberto Castillejos, en coordinación con Bazbaz, elegían a algún empresario y le iniciaban en la Unidad un procedimiento por supuesto lavado de dinero. Posteriormente, congelaban sus cuentas y entonces, personas cercanas a ellos se acercaban a estas personas y les recomendaban un despacho legal para llevar a cabo con éxito el caso.

"Esta red de despachos era coordinada por el maestro Ruiz Durán y desde ese espacio solicitaba cifras millonarias para 'convencer' durante el proceso a las autoridades de la UIF a desestimar o concluir el caso.

"Mediante esa extorsión el licenciado Humberto Castillejos ejecuta una ilegal recaudación de fondos junto con Ruiz Durán.

"Después de una investigación, tomó la decisión de separarlo del cargo como Consejero Jurídico y le solicitó la renuncia el 9 de junio de 2017.

2006, una elección de Estado

"Entre los meses de septiembre y octubre de 2005 recibí una llamada de Alejandro Quintero, quien me dijo que quería programar una cita conmigo para platicar sobre la campaña del candidato Roberto Madrazo Pintado, ya que sabía que yo era su asesor y tenían una propuesta muy interesante que hacerle.

"(La cita) se llevó a cabo en el corporativo de Televisa en Santa Fe.

"Fuimos recibidos por Quintero y un equipo de 5 o 6 personas más. Nos explicaron que querían hacernos una propuesta para garantizar el triunfo de la elección Presidencial.

"La junta fue larga y en ella nos mencionaron los cambios que requerían, tanto en la personalidad, imagen, discurso e historia familiar del licenciado Madrazo. Destacaron que, si les permitíamos llevar la campaña, lograrían exponerlo en los programas con más alto rating, pero sobre todo en horario triple A que es el de mayor audiencia.

"Nos advirtió Alejandro Quintero que, si no poníamos la campaña en sus manos, no llegaríamos al resultado esperado porque en las encuestas que ellos tenían el candidato Andrés Manuel López Obrador estaba en primer lugar de preferencia y el candidato Felipe Calderón Hinojosa se encontraba en tercer lugar.

"(Madrazo) respondió que le parecía muy interesante, pero que él necesitaba saber cuáles serían los costos porque al ser partido de Oposición no contaba con muchos recursos para poder cubrir los gastos de una campaña así.

"Quintero nos dijo que eso, en ese momento, no importaba... y que se les podría pagar como se pudiera, que creían en su proyecto y lo iban a apoyar.

"Saliendo de la reunión, el ex candidato me dijo que le habían parecido muy profesionales las personas que expusieron y que su estrategia parecía muy buena, pero puntualmente recuerdo estas palabras: 'a ver si el Gobierno no los presiona y terminan incumpliéndonos, algo que al tiempo sí pasó.

"En diciembre de 2005, en una reunión en la oficina del candidato con el equipo y con el que suscribe, algunos de sus colaboradores nos advirtieron que tuviéramos cuidado, ya que en la propia Televisa se filtró que llevarían la campaña de Felipe Calderón Hinojosa, teniendo un claro conflicto de interés. Sin duda, Televisa ya había elegido a su candidato y no era el licenciado Madrazo Pintado.

"Empezamos a indagar y fue entonces cuando supimos que el propio Presidente Vicente Fox y la señora Martha Sahagún estaban operando junto con la televisora para lograr que el candidato Felipe Calderón Hinojosa subiera en las encuestas y lograra posicionarse en segundo lugar, para conseguir con ello que usted no ganara la Presidencia.

"La estrategia consistió primero en cambiar los nombres en las encuestas, eran las mismas cifras pero colocando al licenciado Madrazo en tercer lugar y subiendo en segundo al licenciado Calderón, para lograr confundir con ello al electorado y descarrilar al candidato Madrazo, para que el llamado 'voto útil' del PRI se sumara al PAN.

"Otro factor importante fue que el Presidente Fox solicitó a la lideresa del SNTE para que operara en favor de Felipe Calderón Hinojosa, algo que hizo antes y durante la elección.

"Esto lo puedo constatar, ya que una vez estando en la oficina del candidato Madrazo, aproximadamente en el mes de febrero de 2006, recibió varias llamadas, lo noté afectado y le pregunté si todo estaba bien. Él me respondió que varios gobernadores priistas le habían llamado para informarle que Elba Esther Gordillo los había buscado para solicitarles encarrilar su fuerza política en favor del candidato del partido en el poder, Felipe Calderón Hinojosa.

"En marzo de 2006, ya casi a un mes del primer debate presidencial, nos percatamos que los spots del candidato Madrazo salían en horarios menos populares y con menos frecuencia; en nuestras mediciones Felipe Calderón aparecía un 80 por ciento más que nuestro candidato.

"Madrazo me pidió que inmediatamente concertara una cita para preguntar a Televisa qué estaba pasando.

Quintero nos dijo que no nos preocupáramos, que era parte de la estrategia, que después del debate en el cual nos iría muy bien, la cantidad de spots aumentaría, que Felipe Calderón estaba desgastándose mucho y antes de tiempo, pero que ellos lo tenían perfectamente medido.

"En una segunda cita con la televisora, el licenciado Madrazo le reclamó a Alejandro Quintero la estrategia que estaban siguiendo, el número de spots que salían y que parecía que, en vez de apoyarlo a él, estaban volteados con Calderón Hinojosa.

"Para nuestra sorpresa, la actitud de Quintero fue como si lo hubiéramos ofendido y su respuesta fue: '¿Nos han pagado todo? No, ¿verdad?, nosotros somos como caballitos de farmacia, si nos das dinero nos movemos, si no, no'.

"El licenciado Madrazo le dijo claramente que ese no había sido el trato. Quintero no se movió de su posición, e insistió: 'si quieres que te ayudemos, consigue el dinero. ¿De cuánto dinero estamos hablando?

"Y un cuarto y muy relevante punto que surgió en la contienda y que fue decisivo para gestar y consolidar una elección de Estado fue la renovación de las concesiones para las televisoras y la controvertida pero efectiva para los fines electorales que buscaba el Presidente Vicente Fox: la Ley Televisa, publicada en abril de 2006.

"La mejor forma gubernamental para presionar para que se desconocieran los acuerdos de las televisoras con los candidatos que no eran del PAN, la implementó la señora Martha Sahagún al reunirse con ellas y pedirles contar con todo el apoyo incondicional a Felipe Calderón Hinojosa, y el apoyo sería recíproco, conseguirían la renovación, que era vital para las televisoras.

"Así, señor Presidente, con ese plan de Estado del Gobierno de Vicente Fox pudieron disminuir la fuerza del licenciado Madrazo, confundir al electorado y lograr que el voto duro del PRI -cerca de 2 millones de votos-, se fueran con Felipe Calderón.

"Se hizo un uso ilegal e indebido del recurso gubernamental por parte de la Presidencia de la República y todo el aparato público para apoyar al candidato del partido en el poder.

"Esto lo pudimos confirmar cuando al final del proceso de revisión, el Presidente Vicente Fox, en una declaración, dio como triunfador de la contienda a Felipe Calderón cuando aún no se contaba con los resultados por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, violando los artículos 41, 49 y 99 de la Constitución.