Chicago.- Los Rolling Stones regresan a los escenarios.

La banda tocará el viernes por la noche en el Soldier Field de Chicago tras haber pospuesto su gira norteamericana debido a que el cantante Mick Jagger requería un tratamiento médico. Un segundo concierto está programado para el martes.

St. Paul & The Broken Bones abrirán el espectáculo del viernes, y Whiskey Myers el del martes.

Los Rolling Stones dijeron en un comunicado el mes pasado que interpretarían clásicos como "Sympathy For The Devil" y "Paint It Black" en los conciertos.

La gira “No Filter” se postergó luego que los médicos de Jagger le dijeron a fines de marzo al rockero de 75 años que no podía salir al ruedo en ese momento.