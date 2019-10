Los Tigres del Norte buscan poner su huella

La realización del concierto y documental Los Tigres del Norte at Folsom Prision no nació como un plan de publicidad o una manera de ganar nuevos adeptos para esta agrupación de música norteña, el motivo fue algo más importante, según los hermanos Hernández.

"Quisimos hacer este documental para las generaciones actuales, porque no queremos que los jóvenes de hoy lleguen a esos lugares tan oscuros donde, desde que entras sientes que no deberías estar ahí, es algo dramático", explicó Jorge Hernández, líder de la agrupación, al presentar el disco que contiene la música de dicho trabajo y con el cual también celebran los 50 años del concierto que Johnny Cash realizó en el mismo sitio. Para el llamado "Tigre mayor" esta producción, tanto la visual como la musical, tiene gran relevancia porque, en la época en que la estrella de música folk y country realizara ese histórico concierto, no había la población de reos latinos que hay en la actualidad, el músico explicó que hoy 43% de la población de las prisiones federales en Estados Unidos son latinoamericanos, en su mayoría mexicanos. "El documental no es sobre Los Tigres del Norte, los protagonistas ahí son los reos. No buscamos lucrar con esto, primero porque no lo permite el Departamento de Correcciones Federales de California, y segundo, nosotros siempre hemos buscado regresar un poquito de lo que nos han dado", expresó el bajista y segunda voz, Hernán.

Hernán comentó que fueron alrededor de 100 solicitudes de artistas americanos quienes buscaban realizar una presentación en la prisión de Folsom por el medio siglo del concierto de Cash, pero ellos fueron elegidos, tal vez porque consideraron que ellos y Cash hablaban de lo mismo en sus temas. "Los presos son los que se identifican con nuestra música, y Los Tigres del Norte estamos haciendo cosas que dejan una huella en la comunidad, porque el mensaje del documental es muy claro: No perder el control de nosotros mismos, porque en el momento que lo hagamos cometemos un delito y ese es el final", expresó Hernán.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx