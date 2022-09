Luce Meghan Markle aretes obsequiados por Isabel II

Reforma

Londres.- Durante la procesión fúnebre de la Reina Isabel II, Meghan Markle lució un par de aretes de perlas que le regaló la monarca en 2018, según Daily Mail.

En una entrevista con Oprah, Markle, de 41 años, aseguró que dicho juego de aretes se le fue entregado durante un viaje a Cheshire, antes de su matrimonio con el Príncipe Enrique.

"Desayunamos juntas esa mañana, y ella me había dado un hermoso regalo, y realmente me encantó estar en su compañía. Me dio unos hermosos aretes de perlas y un collar a juego", señaló.

Este miércoles, la Duquesa de Sussex acompañó a la familia real a trasladar el cuerpo de la Reina Isabel II desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster.

En el transcurso del viaje, Meghan viajó en un automóvil acompañada de Sofía, condesa de Wessex. Mientras que Enrique, de 37 años, marchó detrás del ataúd de su abuela junto al Rey Carlos III y su hermano, el Príncipe Guillermo.

La monarca descansará en el Palacio de Westminster hasta el lunes.