Lucero y Mijares heredan el talento a sus hijos

Los hijos de Lucero y Mijares demuestran que heredaron el talento de sus padres, pues los jóvenes han mostrado desde temprana edad su interés por formar parte del medio artístico.

Así lo reveló el cantante Manuel Mijares durante una conferencia en la que resaltó las habilidades de sus hijos Lucerito de 14 años y José Manuel de 18, y en la que declaró que les ve un gran futuro en la industria.

“Creo que sí van a estar metidos en la música, pero no tanto al frente, sino más atrás. Por ejemplo, a la beba (Lucerito) no le gusta sentarse frente al cantante, más bien disfruta estar en camerinos. No le gusta que le tomen fotos. Ya nos hubiera pedido a su mamá o a mí ir a un casting, pero no la veo yo por ahí”, expresó.

Además señaló que a su hijo mayor, le gusta tocar instrumentos musicales como el bajo y la guitarra, sin embargo, el actor le aconsejó primero dedicarse de lleno a sus estudios.

“A él le gusta tocar el bajo y la guitarra. Ahora estuvo haciendo verano en Berklee y le dije: ‘primero acabas una carrera y luego haces lo que quieras’. La ventaja ahora es que las carreras están muy diversificadas y las puedas aplicar a la música”, afirmó Mijares en conferencia.

El intérprete confía en el talento de sus hijos y es por ello que los involucra en la creación de sus proyectos, tal y como sucedió con su álbum Rompecabezas II, donde le pidió apoyo a Lucerito.

“Me gusta que mi hija me guíe, porque aparte es muy musical. Tanto ella como José, todo el día están con música. Yo creo que el sentido musical se trae”, mencionó.

En su nuevo disco, Mijares presenta el tema No te vayas Todavía en colaboración con María León, el cual se encuentra disponible en plataformas digitales.





El intérprete de Para amarnos más reveló que Rompecabezas incluye canciones inéditas, covers y duetos.

El material discográfico estará listo para el 22 de Noviembre.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mxc