Lucha Dave Bautista por mostrar su potencial como actor

Ciudad de México.- Las apariencias engañan, dice Dave Bautista. Otrora superestrella de la lucha libre, el musculoso estadounidense acepta que ha peleado una gran batalla desde que decidió saltar a la actuación: ser visto como algo más que una figura de acción.

"Siempre he sabido que la gente me ve como una cosa, pero una vez que tienen una conversación conmigo se dan cuenta de que no soy lo que creían. Soy más que un luchador convertido en actor.

"Diría que soy más alguien que es internamente un artista. Yo quiero papeles que me hagan actuar. Además, soy gracioso y no soy una persona que quiere intimidar o imponer. Soy amable y gentil. Que vean eso ha sido una lucha", dice en entrevista Bautista, quien mide 1.93 metros.

Directores como Denis Villeneuve (Duna), Zack Snyder (El Ejército de los Muertos), Sam Mendes (Spectre) y Rian Johnson (Glass Onion) le han abierto sus proyectos. M. Night Shyamalan llevó esa confianza a otro nivel.

En Llaman a la Puerta, película que combina el género del "home invasion" con el cine apocalíptico, el autor de El Sexto Sentido lo eligió para interpertar a Leonard. Se trata de un hombre complejo y atormentado.

Un grupo liderado por él toma rehén a una familia en sus vacaciones y anuncia un inminente fin de la humanidad. Educado y fácil de palabra, necesita que sus cautivos hagan algo por propia elección.

Famoso en el universo Marvel por el silencioso alienígena Drax, Bautista tiene aquí una buena parte del peso de los diálogos. Algo inédito en su filmografía.

"Había experimentado esto a dosis pequeñas, porque sí he hecho personajes dramáticos. Pero nada a esta magnitud. Leonard tiene muchos matices, pasa por muchas emociones. Hay esta contradicción entre cómo se ve y quién es. Este es el reto que yo había estado buscando.

"No fue fácil, me costó trabajo, fue un reto diario. Dudé de mí, estaba inseguro con cómo lo estaba haciendo, pero confié en Night. No puedes pelearte con un director de ese talento. Él creyó en mí. Fue duro pero me hizo, lo sé, un mejor actor".

En reseñas tempranas del filme, los críticos concuerdan en que Bautista se lleva las palmas.

'No persigo cheques'

Este 2023, Dave Bautista dirá adiós a dos importantes roles. En mayo, cerrará su ciclo como Drax, en Guardianes de la Galaxia 3, y en noviembre, intepretará por última vez a la Bestia Rabban Harkonnen en la segunda parte de Duna.

No significa, sin embargo, que el actor vaya abandonar los proyectos de acción. Al menos no todos, aclara.

"Amó actuar e interpretar. Todo se trata de los personajes: tienen que funcionar y hacer sentido. No quiero sólo los filmes genéricos de acción sin significado y sin valor, sin relevancia. Que una película sea enorme o que incluya un gran cheque, eso no me importa".

Aclara que no busca sembrar enemistades, pero agrega que, por ejemplo, no le interesa algo del estilo de Rápido y Furioso. Y eso que, como espectador, ha disfrutado algunas entregas de la franquicia.

"Me han ofrecido estar en esas películas. Pero no es una preferencia personal. Creo que no lograría nada estando en alguno de esos filmes más allá que, quizás, cobrar mucho dinero.

"Nunca he sido el tipo que persigue cheques. Yo no entré en esto para ser una estrella de cine, no me importan los reflectores, y tampoco intento enriquecerme. Sólo quiero ser un mejor actor, así que esos roles no llenan mis necesidades".