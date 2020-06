Lucila Mariscal asegura que Irma Serrano “La Tigresa” le hizo brujería

México.- La actriz Lucila Mariscal tuvo un desencuentro con Irma Serrano hace algunos años, por ello asegura que Serrano le hizo brujería,

“Una vez me amenazó y me dijo ‘vas a ver’… como a los 15 días de eso, me tropecé y había un agujero y exactamente ahí metí el pie”, comentó.

Mientras estaban en una presentación, “La Tigresa” invitó a Mariscal a su camerino, pero ella al ver lo que “La Tigresa” tenía adentro, se asustó y no entró.

Según Lucila, Serrano tenía un “satanás” de cuerpo completo dentro de su camerino, y una lengua de vaca en la entrada, algo que la causó temor.

La comediante, afirma que varios compañeros ya le habían comentado que Irma se dedicaba a la santería y a la magia negra, además de hacer rituales.

Fuente: www.elimparcial.com