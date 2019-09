Luis de Llano dice que retiro de Verónica Castro es temporal

El productor mexicano Luis de Llano, quien podría regresar a Televisa, le hace un llamado a Verónica Castro para que regrese a trabajar, aseguró que el retiro de la cantante es temporal, debido a que solo está cerrando un ciclo para comenzar uno nuevo, pese a los escándalos que la rodean.

"A ver Vero, si me estás viendo no sé dónde, regresa estamos esperándote, necesitamos a alguien que nos haga sonreír y que nos coquetee en la noche y tus ojos y tu cara son inolvidables y ojala lo hagas pronto", fue el mensaje que le mandó el productor a Verónica.

"Los retiros son regresos", así lo afirmó el también escritor, que de acuerdo a su experiencia ha visto como diferentes artistas anuncian su retiro y más tarde regresan a los escenarios y a la pantalla.

"Cuantas veces no se ha retirado Pandora y ha regresado, cuantas veces no se retiró fulano de tal y sigue ahí, yo creo que son ciclos que de repente de alguna forma quieren empezar de nuevo, pero yo estoy seguro de que Verónica en un par de años o antes la tendremos viéndola otra vez, porque el artista lo tiene adentro".

En cuanto a los escándalos de la presentadora que la han seguido las últimas semanas, en torno a su sexualidad y la boda que Yolanda Andrade afirma tuvo con ella en Ámsterdam, el productor comenta que todas las figuras públicas están expuestas a eso.

"El artista está expuesto siempre, igual que el productor, siempre estás en la mira de lo que estás haciendo, decidiste ser artista pues te amuelas, sabes que vas a tener cosas buenas y cosas malas y las buenas noticias no venden desafortunadamente y yo creo que ella lo demostró desde muy joven que tenía talento e hizo mil cosas, mil novelas, mil presentaciones, cantó, bailó, bueno hasta ranchero cantaba, yo espero que regrese pronto porque la queremos mucho y conmigo siempre fue una persona maravillosa".

Luis de Llano con casi cinco décadas de trayectoria profesional, expresó que le gustaría trabajar nuevamente con Verónica, en un programa musical o algo diferente a lo que se está haciendo actualmente en la televisión mexicana.

"Yo que más quisiera hacer con ella un programa como un talk show, como hacíamos noche a noche o hacer una barra musical con varias artistas en la noche, nos hace falta dormirnos con algo, hay una barra cómica ahorita, pero creo que necesitamos salir un poco de esa tensión de la que vemos todos los días. Una buena revista estaría muy padre, al menos con tu esposo o esposa estarás feliz viéndolo en la cama", dijo.

Luis de Llano podría regresar a Televisa

En otro tema, el productor explicó que ya está jubilado, pero a pesar de ello sigue trabajando en propuestas y proyectos como productor independiente, algunos de ellos ya se los ha presentado a Televisa, sólo falta esperar las decisiones de los ejecutivos de la empresa.

"Yo me jubilé hace tres años, después de 47 años de estar haciéndole de todo, llegó un momento que cambió, como ya no hay programas musicales como había antes, yo me quedé como productor independiente y estoy haciendo varias cosas y proponiendo, pero todavía hay muchos cambios los que están pasando ahí y yo todavía tengo muy puesta la camiseta y muy tatuado el nombre y tengo muchos compañeros", indicó.

"Presenté un piloto en el que yo iba a ser el conductor, pero todavía voy a esperar un poco más, porque todavía hay más cambios de contenidos, entonces sólo estoy esperando luz verde, pues ya es final de año, hay que proponer programas para el año que viene y con cambios ejecutivos, yo espero que Televisa regrese a su 'mexicaneidad'", abundó.

Considera que ya han cambiado mucho los contenidos que se ofrece en la televisión, ahora se trata de copiar a Netflix, a HBO, perdiéndose así el contenido mexicano y espera que eso cambie y regresen las producciones mexicanas.

"Antes los conceptos eran muy nuestros y ahora mira lo están demostrando con 'La fábrica de sueños' la calidad se nota en el contenido, en el libreto, en la calidad cinematográfica...", concluyó.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx