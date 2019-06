Luis Gerardo Méndez y Adam Sandler revelan su misterio

Ciudad de México





Rodeado de un equipo de seguridad, pero mostrando siempre una buena actitud con los fans, el actor estadunidense Adam Sandler arribó la noche de este miércoles a la zona de Polanco para presentar junto al mexicano Luis Gerardo Méndez la película Misterio a bordo, que se estrena este fin de semana a través de Netflix.

"Me encanta venir a México, disfruto mucho cada que vengo aquí. Tengo muchos amigos aquí y estoy muy feliz de lo grandioso que está Luis (Gerardo Méndez) en la película. ¡Lo amo! Luis es lo mejor de la película y es muy divertido”, expresó Adam Sandler durante su paso por la alfombra roja, donde causó el furor de los asistentes y curiosos debido a la amabilidad que mostró para tomarse selfis o firmar libretas, ropa o pósteres.

En el filme, Sandler vuelve a coincidir con Jennifer Aniston después de haber trabajado juntos hace ocho años en Una esposa de mentiras. Ahora se incorpora Luis Gerardo Méndez, quien interpreta a un piloto de carreras.

Eréndira Ibarra

Es una experiencia muy surreal. La vida siempre da sorpresas y ahora que veo hacia atrás me hace mucho sentido porque crecí viendo Friends (por Aniston) y las películas de Adam Sandler, así que mucha de mi comedia viene de ellos.

Compartir el set con ellos ha sido una experiencia increíble. Esta noche es muy especial porque venir a presentar la película a México es único, sólo tuvimos el lanzamiento en Los Ángeles y ésta es la única premier que estamos haciendo fuera de Estados Unidos y que sea en México me hace sentirme muy contento”, detalló Luis Gerardo.

Con respecto a trabajar con Jennifer Aniston y Adam Sandler, el también actor de Nosotros los Nobles y Club de cuervos comentó que fue increíble estar con la comedy royalty (realeza de la comedia).

Portando un traje azul marino que combinó con una camisa azul y corbata lila, Adam Sandler, además de resaltar el trabajo de Luis Gerardo Méndez, habló tanto de Jennifer Aniston, con quien tiene una gran química en pantalla.

Vadhir Derbez

Jennifer es una de las mujeres más agradables y más divertidas que he conocido. Me gusta hacer películas y también estar con ella aunque no hagamos películas. Jennifer es divertida, inteligente y siempre amable.”

En cuanto a Charlize Theron, quien funge como productora del filme, aseguró que tiene muy buena relación con ella y que es una gran mujer.

"Me siento muy orgulloso de que hayamos trabajado juntos”, aseguró.

Gala Montes

Antes de irse de la alfombra comentó que le gustaría estar algún día en una cinta de Guillermo Del Toro, Alfonso Cuarón o Alejandro G. Iñárritu.

Por la alfombra roja de Misterio a bordo, cinta que se verá en Netflix, aparecieron invitados especiales como Ximena Romo, Sofía Espinosa, Gala Montes, Regina Blandón, Vadhir Derbez, Eréndira Ibarra y los directores Gaz Alazraki y Beto Hinojosa.

PROYECTO ALTERNO

Hace un par de días se dio a conocer que Luis Gerardo Méndez va a producir Half Brothers, su primera cinta que tiene a cargo en EU.

"Estoy muy contento. Es un proyecto que he estado levantando desde hace cuatro años y por fin nos dieron la noticia de que empezamos a filmar en julio. Es un proyecto que empecé a desarrollar con Focus, que es un estudio que también marcó mi vida. Van a ser muchos retos como productor”, expresó Méndez.

La trama de Half Brothers se centra en dos medios hermanos, uno mexicano y otro estadunidense, que se conocen por primera vez.