Luis Miguel enfrentará venganza de Roberto Palazuelos por culpa de su serie

La serie acerca de la vida de Luis Miguel ha levantado ampollas entre quienes se han visto retratados en ella, de manera más o menos favorable, en forma de personajes que no en todas las ocasiones utilizan sus verdaderos nombres, pero que siempre dejan muy claro en quién están inspirados.

Ahora el famoso cantante podría enfrentarse a represalias por culpa de la forma en que ha removido el pasado, aunque no se tratará de acciones legales. El empresario Roberto Palazuelos, que aparece como uno de los amigos de “El Sol” en la primera temporada, sostiene que la producción de Netflix le presenta como un chismoso que se entrometió en la vida amorosa del famoso artista, asegurándole que el ex de su entonces novia Mariana Yazbek estaba “tirándole la onda de nuevo” en una boda en la que coincidieron.

Por cierto, ese inoportuno antiguo novio, que en la ficción se llama ‘El Moro’, no es otro que el cineasta Alejandro González Iñárritu, pero Roberto afirma que él nunca le insinuó a Luis Miguel que su primer gran amor pudiera estar siéndole infiel con el ahora oscarizado director. Tampoco le hace ninguna gracia que en uno de los episodios, durante una pelea, el cantante le diga a su personaje que gracias a él ha conocido “medio mundo” porque nada podría estar más lejos de la verdad.

“¡Qué me va a llevar él a viajar por el mundo! Eso sí me molestó”, ha admitido en el programa ‘Pinky Promises’, en el que ha desvelado que no piensa quedarse de brazos cruzados y que pagará al famoso músico con la misma moneda en su propio show ‘Perdiendo el juicio’. “Le acabamos de dejar un regalito a Micky en el último capítulo. Con amor. La venganza es un plato que siempre debe de comerse en frío“.