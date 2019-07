Luis Miguel le exigió a su novia de 20 años que abortara

México.- Luis Miguel volvió a enfrentarse al tema de la paternidad con su actual pareja, la corista Mollie Hannah Gould, de tan solo 20 años, pues de acuerdo a una publicación mexicana, el cantante estuvo a punto de tener otro hijo.

Según una persona que trabaja en el equipo del intérprete nacionalizado mexicano, Mollie quedó embarazada del “Sol”, y él le exigió que abortara, pues desde el inicio de su romance le hizo saber que no deseaba tener más hijos.

“Cuando Mollie le dio la sorpresa, éste, en lugar de alegrarse por la gran noticia, se portó indiferente y explotó en ira; se molestó mucho y le gritó que había cometido un gran error, pues desde que empezaron su relación, él ya le había aclarado que no pensaba tener más hijos, que quería disfrutar la vida sin más compromiso, responsabilidades, ni problemas”, contó la fuente.

Y agregó: “estaba muy triste y angustiada, pensaba que Luis Miguel actuaría diferente, incluso que cambiaría de opinión en cuanto lo supiera, pero no fue así (…) cuando Luis Miguel se calmó, lo platicaron y llegaron al acuerdo de no tenerlo; él le dijo que tenían que hacer el proceso lo más rápido que se pudiera para que no hubiera ningún riesgo; además, su gira iba empezando y no quería que estuviera ausente en muchos conciertos”.

Así que, de acuerdo a esta persona, la joven corista se ausentó en los conciertos del día 12, 14 y 15 de junio para abortar al bebé en una clínica de Los Ángeles, California, y se unió a la gira el día 18 como si nada hubiera pasado.

Conjuntamente, la persona recordó: “Mollie ya sabía que él ya no quería tener más hijos, y por eso siempre le pedía que se cuidara; de haberse aferrado a tener este bebé, la situación se volvería complicada, tal y como pasó con Stephanie Salas y Aracely Arámbula cuando tuvieron hijos con él. A su hija Michelle Salas la abandonó y negó por muchos años”.









Fuente: www.elimparcial.com