Luis Miguel y Mariah Carey: así fue su historia de amor

Uno de los romances más conocidos y mediáticos de Luis Miguel es el que vivió con la cantante estadunidense Mariah Carey, el cual se ha retratado en la tercera temporada de la serie del ‘Sol’.

En 1998, la neoyorquina terminaba su matrimonio con el productor Tommy Mottola y Luismi venía de tener gran éxito con el disco ‘Romances’.

Fue el manager de Luis Miguel quien buscó a Mariah Carey para decirle que el cantante estaba interesado en verla. Pero también le dijo a él que ella deseaba conocerlo.

Ambos se encontraban en Aspen, Colorado, un lugar donde varios famosos suelen ir a descansar y a esquiar.

Desde el primer momento hubo coqueteo, aunque ella no la pasó nada bien en la primera cita, de acuerdo a lo que platicó en su libro autobiográfico.

Sin embargo, Luis Miguel se disculpó al día siguiente por el mal rato y le dio un lujoso regalo. La cantante aceptó sus disculpas y continuaron viéndose.

A la intérprete de ‘All I want for Christmas is You’ también le agradó que podía reconectar con sus raíces latinas (su abuelo nació en Venezuela), mientras que a Luis Miguel le llamó la atención que al ser una estrella de talla internacional podría manejar la fama.

Su romance salió a la luz durante un viaje a Nueva York, donde se les vio juntos muy cariñoso. Luego fueron captado en Acapulco y en la isla de Capri, Italia, donde, de acuerdo a reportes, rentaron varias suites para que nadie los molestara.

¿Cuánto tiempo duraron de novios?

La relación poco a poco fue desgastándose y a los tres años decidieron separarse. Aunque trataron de mantenerse alejados de los medios, ello les fue imposible.

También el carácter de El Sol llegó a ser un problema, según lo relatado en ‘The Meaning of Mariah Carey’. Por momentos era generoso y apasionado, pero también llegó a ser errático y ansioso.

Tuvimos un buen tiempo, y aún lo recuerdo con mucho cariño, pero al final del día él no era el indicado”.

También surgieron rumores de infidelidades por parte de ambos y el deseo de ella de tener hijos.