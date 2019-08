Luisito comunica busca a abuelito para invitarlo a viajar

Ciudad de México.- El youtuber Luisito Comunica publicó en su cuenta de Twitter que busca a un señor de 60 años para invitarlo a uno de sus viajes, ya que la persona dejó un comentario en uno de sus video en el que señalaba que nunca ha viajado, ni conocido el mar.

"Tengo 60 años, nunca me he subido a un avión ni he salido del país. Tampoco conozco el mar. Por eso me gusta ver tus videos, porque así viajo a lo que nunca pude", comentó Sergio de 60 años.

Al influencer se le hizo conmovedor el mensaje y posteó en sus redes sociales que desea encontrarlo para invitarlo.

Como es de costumbre los cibernautas no se hicieron esperar y respondieron al tuit que ayudarán en encontrar al señor, además de que gracias a las compartidas la aerolínea Volaris publicó en su cuenta de Facebook que patrocinará los vuelos del señor Sergio y Luisito, sin importa el destino.

Luisito comunica es conocido por sus videos en la plataforma YouTube, donde suele viajar a diferentes países y ciudades, además de recomendar sitios, comidas y actividades.