Luisito Comunica hace enojar a católicos por compararse con Cristo

Alguien que constantemente es tendencia en redes y está envuelto en polémicas es Luisito Comunica. Ahora hizo enojar a muchos católicos por una foto que subió.

Resulta que Luisillo 'El Pillo' provocó la molestia de varios luego de modificar una imagen religiosa para sobreponer su cara en una de Jesucristo.

Este chiste no fue del agrado de sus seguidores, quienes, acostumbrados a celebrarle todo, le dijeron que esta vez sobrepasó algunos límites.

¿Qué hizo Luisito y por que los católicos se ofendieron?

Luisito Comunica borró la cara de Cristo de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y colocó su rostro en su lugar. Sumado a esto, colocó un mensaje para sus seguidores en donde se limitó a escribir: ‘Feliz día, cracks... Bendiciones para todos'.

Esto fue suficiente para que el creador de contenidos se metiera en problemas, pues muchos de sus seguidores se quejaron del uso que le dio a esta imagen que representa "la fe y esperanza de la religión católica".

'Men, se metió en terrenos delicados'; 'Irrespetuoso'; 'No da risa'; 'No sabes cómo llamar la atención'; 'Esta imagen está mal en todos los sentidos'; 'Te gusta ver el mundo arder'; 'Religiosos encabronados en 3…2…'; 'No le veo la gracia'; 'Es inapropiada esta imagen, creo que te equivocaste'; '¿Diosito comunica?'; 'Hasta hoy te sigo, eres una falta de respeto'; 'Entre broma y broma tu ego se asoma'; 'Qué falta de respeto. Unfollow', fueron algunos de los miles de comentarios que recibió.