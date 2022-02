Lupillo Rivera aconseja a Belinda no regresar anillo de compromiso

CDMX.- El anillo de compromiso que le dio Christian Nodal a Belinda sigue dando de qué hablar.

Más allá del precio y los impuestos que podrían surgir si se lo queda la cantante, está el tema de qué se hace en los momentos en que se cancela la boda. Algunos sugieren devolverlo y otros más no ven razón para hacerlo.

Ahora, Lupillo Rivera, ex de Belinda, salió en defensa de la también actriz y esta vez sus argumentos sorprendieron, pues, a su forma de ver, la intérprete de ‘Bella Traición’ no debe devolverle el anillo.

"La decisión es de ella, nadie más debe meterse. Pero si me pides mi opinión, yo creo que cuando entregas algo con mucho amor y se lo regalas a una persona, si ya no funcionan las cosas, no debes esperar a que te lo regresen. Yo pienso que así debe de ser’, dijo Lupillo respecto a la situación que vive Belinda.

El famoso hermano de Jenni Rivera también opinó que no importa el valor del regalo, lo que es de mal gusto es pedir lo que antes diste de corazón en una relación, pues "lo dado, dado".

"No importa el precio ni el valor, cuando regalas algo es porque lo regalaste con todo el amor del mundo, y si no funcionaron las cosas ahí se quedan los recuerdos’, subrayó.

Respecto a los tatuajes que cubrió Christian Nodal, Lupillo también aseguró que cada quien hace de su cuerpo lo que quiera, y en su caso él no tendría problema en tatuarse en su piel el rostro de otra mujer, así como volvérselo a cubrir en caso de estar dolido o en otra relación.

"Pues es mi cuerpo… Igual lo quitaría porque pues así debe de ser. Ahorita toda la gente está loca y Lupillo Rivera también está loco’, finalizó.