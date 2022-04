Lupillo Rivera habla del tatuaje de Belinda y la supuesta casa que le regaló

CDMX.- Lupillo Rivera volvió a colocarse en el ojo del huracán ¿la razón? Belinda… otra vez.

Y es que el cantante decidió aclarar algunos puntos sobre ella, como el tatuaje que se hizo de su cara y la supuesta mansión que le compró.

En una entrevista para el canal de Yordi Rosado, Lupillo fue transparente al hablar de su relación con Beli, sin embargo, antes de abrir su corazón, dejó bien en claro que a su esposa Gisell no le molesta que hable del tema.

"Ella fue parte de tu vida, algo que viviste”, me dice.

Lupillo claró que sí tuvieron su historia pero se acabó. Pese a esto, siempre le deseará cosas buenas.

"Siempre he tenido mucho cuidado al responder algo de Belinda porque trato de responder como un caballero. Jamás he hablado mal de ella. Fuimos Felices, yo le he deseado la felicidad siempre”, aclaró.

De igual forma, reveló que cuando iniciaron su romance Ricardo Montaner le aconsejó mantenerla oculta y así fue como ambos planearon negarlo.

"Dijimos: vamos a negarlo”.

No podía falta la pregunta sobre si le compró una casa o no y Lupillo quiso dejar las cosas bien claras.

"Yo a Belinda nunca tuve que comprarle nada. No sé quién salió con ese rumor. Lo de nosotros sólo fue un tiempo feliz”, aclaró.

La entrevista no podía terminar sin hablar del polémico tatuaje que se hizo con su rostro, el cual aseguró, lo hizo ‘por convicción’.

El cantante contó que en una ocasión Belinda le estaba enseñando fotos de sus fans que se habían realizado tatuajes de ella , a lo que él contestó que él también se haría uno.

Tras esa charla, Lupillo buscó un tatuador en las Vegas y, de acuerdó con su relató, tardaron ocho horas en terminarlo.

"Es parte de mi vida, es algo que yo decidí y no voy a negar algo que yo me quise hacer”.

"El tatuaje lo tapó con un dibujo de su hijo, el cual internautas aseguraron, ‘eran puros rayones’.

"Le pregunté cómo me lo taparía y él agarró un sharpie y así lo hizo. Le tomé foto y dije: así lo quiero”, contó.

La entrevista hasta el momento supera más de un millón de reproducciones.

Aquí te la dejamos completa, por si no la has visto: