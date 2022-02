Lyn May aconseja a Belinda tras ruptura: Si puede sacarles el dinero que se los saque

Agencias

Tras la ruptura de Belinda y Christian Nodal han sido muchos los que han atacado a la cantante, pero también hay quien la ha defendido e incluso le ha dado consejos a la también actriz, como Lyn May, que le aconsejó sacar provecho de sus relaciones.

“Si puede sacarles el dinero que se los saque, porque el dinero es muy importante en la vida; y no es mala, es muy inteligente, yo pienso que una persona que busca el futuro de su familia no es mala, es inteligente”, detalló la famosa vedette.

Lyn May afirmó que “el amor se acaba, tú duras enamorada un año, dos años, cuando mucho y se van, te dejan dos hijos y se van y si tienes lana pues no sufres, pero si no tienes con qué vas a mantener a los hijos”, expresó.

La también cantante y actriz afirmó que Belinda es “muy guapa y no necesita hacer esas cosas”, pero le recomendó sacar provecho de sus relaciones.

“Que le saque, que le saque, para que al rato tenga un bonche”, recomendó.

Lyn May recordó que entre los regalos que recibió de sus admiradores hay casas, coches y abrigos, pero recuerda que el mayor regalo que le dieron fue “hacerla una señora. Después de las casas que me dio, me hizo que me respetaran”, recordó.

Luego de que la noche del 12 de febrero Nodal hiciera publica su separación de Belinda, a quien el año pasado le pidió matrimonio en España con un lujoso anillo, han surgido muchas versiones sobre la razón de la ruptura entre las que se dice que ella estafó al cantante o que él la engañó, sin embargo hasta ahora ninguno ha dado detalles del fin de su relación.