Lyn May dice que ella y Cármen Salinas son como 'hermanas'

Luego de que Carmen Salinas tuviera que ser internada de emergencia tras sufrir un derrame cerebral la noche de este miércoles 10 de noviembre, Lyn May, una de las grandes amigas de la actriz y ex diputada, la visitó en el hospital donde se encuentra siendo atendida.

La también actriz, afirmó que la enfermedad de Carmen Salinas puede derivar de “que trabaja mucho” y pidió que la incluyan en sus oraciones para que se recupere pronto.

Tiene que salir como siempre, ella es muy fuerte, que le meta ganas… Ella es una señora trabajadora y resulta que este problema que tiene, lo tiene porque trabaja demasiado, yo pienso que tiene que bajarle”, expresó Lyn May a las afueras del hospital.

Sobre el supuesto distanciamiento entre las actrices, Lyn May afirmó que ella y Carmen Salinas no están enemistadas, e incluso afirmó que son “como hermanas”.

No hay ninguna reconciliación, no estamos peleadas ni nada, ella es una señora hermosa. Carmen y yo no tenemos ningún problema, yo fui a su casa a comer, a su casita con su hija; la nena es como mi hija, anduvimos en su casa, ella va a la mía”, explicó la vedette.

“Mis hijos crecieron con sus hijos, yo cargué a los hijos de Carmen y ella cargó a los míos, para mi es familia; estuvimos 40 años en el (teatro) Blanquita, ella fue la primera artista famosa que yo conocí en el Tivoli ella y yo sabemos que nos queremos, que toda la vida nos hemos querido”, agregó la actriz.

Al salir del hospital, Lyn May informó que no logró ver a la intérprete de Rosaura en Aventurera, ante el estado de coma en el que se encuentra.