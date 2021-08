Lyn May no está embarazada; lo inventó para darle felicidad a sus fans

Ciudad de México.- Hace un par de días te contamos que Lyn May afirmó que sería mamá.

Según lo revelado, tenía 3 meses de embarazo y el papá era Markos D1.

"Estoy muy contenta de anunciarles que tengo 3 meses de sorpresas y @markosd1official esta muy contento que será papá.

Aunque la noticia causó revuelo y la foto obtuvo más de 30 mil 'me gusta', hay varios medios que aseguran que todo fue un engaño.

De acuerdo con dichos medios, la vedette aseguró que sólo quiso distraer a sus fans de todo lo malo que pasa en el mundo.

"Hay que reírse de algo, hay que sacar algo que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos, porque no sabes cómo han muerto, incluso compañeros, entonces hay que sacar cosas que distraigan a la gente”, se sinceró Lyn May.

La vedette aprovechó para dejar bien en claro que ella es la que maneja sus redes sociales.

"Yo soy la que manejo ahí todo en mi Instagram, de repente se me ocurren cosas y digo: ‘bueno, se me retrasó la regla, estoy embarazada'”, expresó.

Aunque no está embarazada, la sorpresa para sus seguidores es que está por grabar nuevas canciones.

Horacio Villalobos aprovechó la polémica para preguntarle si es verdad su embarazo, a lo que ella contestó que no hablaría del tema 'prohibido'.

"No voy a hablar de ese tema porque porque está prohibido".