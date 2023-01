Madonna posa en revista como 'Virgen María'

Madonna ha vuelto a despertar críticas por posar como la Virgen María en las ediciones de Vanity Fair para Italia, España y Francia.

La cantante adorna la portada de tres ediciones diferentes para el mes de febrero en el lanzamiento del proyecto anual "Icon Issue" que celebra a las leyendas que contibuyen a dar forma a la cultura moderna".

Icona. Pioniera. Diva. Popstar. Il primo #VFIconIssue non poteva che essere dedicato a @Madonna. Per il suo ritorno sulle scene e per ricordare i 40 anni di carriera, Vanity Fair ha coinvolto la cantante in un progetto firmato dai fotografi Luigi & Iangohttps://t.co/QIKvCpUSOw

— Vanity Fair Italia (@VanityFairIt) January 18, 2023