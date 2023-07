Madonna se siente afortunada de estar viva; agradece a hijos

Agencia Reforma

Ciudad de México.- A un mes de su hospitalización, Madonna reveló que se siente afortunada de estar viva y agradeció a sus hijos y amigos en este momento tan importante de su vida.

La intérprete de "Vogue" compartió a través de su cuenta de Twitter una serie de fotos donde aparece con su mánager y su hija, agradece el poder estar viva a un mes de que estuviera en terapia intensiva por una bacteria.

"El amor de la familia y los amigos es la mejor medicina. A un mes de salir del hospital y ahora puedo reflexionar. Como madre puedes engancharte con las necesidades de tus hijos y parece que es necesario dar y dar sin fin....pero cuando las cosas iban mal, mis hijos estuvieron ahí para mí. Vi un lado de ellos que nunca había visto. Eso hizo toda la diferencia", escribió.

La cantante de "Boderline" también comentó que está feliz de poder seguir viva para continuar con su gira The Celebration Tour, con el que festeja 4 décadas de carrera.

"También el amor y el apoyo de mis amigos. Si hacen zoom en la fotografía que tengo en las manos, podrán ver una fotografía Polaroid tomada por Andy Warhol de Keith Haring con una chamarra con la cara de Michael Jackson. Un triángulo perfecto de brillantez. Artista que tocó muchas vidas, incluida la mía. Sollocé cuando abrí el regalo porque me di cuenta de la suerte que tengo de estar viva. Y lo afortunada que soy por haber conocido a estas personas y a tantas otras que también se han ido. ¡Gracias @guyoseary por este regalo! ¡Y gracias a todos mis ángeles que me protegieron y me dejaron permanecer aquí para terminar mi trabajo", agregó.

Hace unas semanas se dio a conocer que Madonna puso en riesgo su vida al sobre exigirse para su gira mundial, pues quería competir con artistas jóvenes como Taylor Swift y Pink, lo que la llevó a mal pasarse con ensayos de hasta 8 horas diarias.