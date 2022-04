¿Mads Mikkelsen podrá hacer que olvidemos a Johnny Deep?

Reforma Reforma Reforma Reforma Reforma Reforma Reforma

Ciudad de México.- ¿Johnny Depp o Mads Mikkelsen? Esta es la interrogante que inunda estos días la web al buscar información sobre el actor danés, quien sustituyó al otrora sex symbol de Hollywood en Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore.

Mikkelsen, de 56 años, se estrena como el peligroso y más oscuro mago de sangre pura de toda la historia, y llega con el desafío de cumplir las expectativas de los admiradores del mundo de Harry Potter, ¡porque sustituye a Johnny Depp!

Como el tres veces nominado al Óscar fue "invitado" a abandonar la saga por los escándalos de supuesto abuso y maltrato, exhibidos durante su separación de Amber Heard, al europeo le tocó sustituirlo como Gellert Grindelwald.

"Obviamente, la película se iba a realizar, y él ya no estaba involucrado. Yo no tenía nada qué ver en esa discrepancia. A mí me llamaron, me encantó el guion y les dije que sí. Ellos querían rodar casi de inmediato. Se puede ser controvertido para muchas personas, pero a veces las cosas son así, y ya", explicó el actor de Otra Ronda en entrevista con The Sunday Times.

"Debía crear un puente entre la interpretación de Johnny y la que yo iba a hacer. Y al mismo tiempo debía hacer mío el papel", contó a Entertainment Weekly.

De acuerdo con las primeras críticas de la película, su incursión no pasará desapercibida y para bien, pues varios especialistas creen que actuó mejor que Depp.

"Mikkelsen se siente más peligroso, un manipulador de hombres que oculta su crueldad despiadada", destacó USA Today.

"Ofrece una actuación más sutil e insidiosa que Depp", publicó The Guardian.

Mikkelsen aclaró que no era ni su tarea criticar lo que había sucedido en la vida privada de la estrella de Piratas del Caribe, ni mucho menos las decisiones que tomó el estudio que le daba el empleo, ya que en la industria del entretenimiento siempre hay diferencias de criterios.

"No sé si fue justo que perdiera el trabajo, sabía que el rodaje estaba en marcha y me habría encantado hablar con él. Lo habría hecho con la oportunidad por delante, pero no lo conozco", acotó el villano de Casino Royale.

El histrión, que protagonizó la teleserie Hannibal, es uno de los mayores puntos de interés de la historia que se desarrolla en Río de Janeiro y Berlín, según la descripción oficial, en un tiempo posterior a la Segunda Guerra Mundial y donde el Mundo Mágico se transforma.

Como el poder del malvado Grindelwald va en aumento, Albus Dumbledore (Jude Law) y Newt Scamander (Eddie Redmayne) deberán idear un plan para hacerle frente.

"La historia me gustó mucho, siempre he sido fan de estos cuentos de fantasía y que ,claramente, unen a la familia y propician la imaginación. Estoy ansioso porque la audiencia vea el resultado y me diga lo que piensa", declaró Mikkelsen a ET.

Pero también evitó hablar de los momentos no tan gozosos que experimentó cuando en diciembre de 2021 se dieron a conocer los primeros avances del largometraje dirigido por David Yates.

Cuando aparecieron las primeras fotos de él ya caracterizado como el malévolo hechicero, su cuenta de Instagram, @theofficialmads, recibió incontables ataques, críticas y comparaciones por su trabajo. En menos de 24 horas decidió cerrarlo y lo reabrió unas cuatro semanas después.

OTROS ACTORES SUSTITUIDOS

- A Christopher Plummer le tocó hacer el papel de Kevin Spacey en Todo el Dinero del Mundo cuando este último cayó en desgracia por acusaciones de acoso sexual y fue eliminado del rodaje.

- Michael Keaton fue despedido por Woody Allen cuando filmaban La Rosa Púrpura de El Cairo, ya que su aspecto no terminó de convencerlo como galán de los años 30. Jeff Daniels tomó el rol.

- Aunque es una de las mujeres más bellas del mundo, Natalie Portman no se escapó de ser considerada "chaparra" por los productores de Romeo + Julieta, de William Shakespeare, y pusieron a Claire Danes.

- Samantha Morton, una reina de la actuación, resultó con una voz fría y apagada para el trabajo del sistema operativo de la protagonista de Ella, que enamora a Joaquin Phoenix. Al final, la labor la tuvo Scarlett Johansson.

- Rafe Spall regrabó todas las escenas que hizo Tobey Maguire como el periodista que escucha la vida del protagonista en La Vida de Pi, ya que el director Ang Lee consideró que este último era muy famoso y no iba con la historia.

- A solo un día de rodaje de la primera entrega de El Señor de los Anillos, el director Peter Jackson discutió con Stuart Townsed, no le gustó su preparación para el personaje de Aragorn y lo cambió sin más aviso por Viggo Mortensen.