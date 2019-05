Maestros de lujo

Ciudad de México.- Aprender de Martin Scorsese y Jodie Foster cómo hacer cine; que Helen Mirren y Natalie Portman den lecciones de actuación, o que Shonda Rhimes comparta sus secretos para crear series exitosas como Grey's Anatomy, parecería una lista de profesores de ensueño.

Hoy es una realidad gracias a la plataforma Master Class, en la que una serie de celebridades y expertos han sido reunidos para brindar al público sus conocimientos sin la necesidad de asistir a una universidad.

Se trata de clases en línea de música, canto, guionismo, diseño de modas y otras categorías más. Bueno, hasta Steve Martin, en 25 lecciones, te enseña cómo hacer comedia.

"Siempre he tenido empatía con los comediantes. Conozco el mundo por dentro y fuera, y los problemas siguen siendo los mismos. Siempre ando buscando exponentes, especialmente ahora que he envejecido.

"El tiempo de la competencia se ha acabado. No tienes que preocuparte porque alguien sea más chistoso porque como siempre digo: 'siempre habrá alguien más divertido que tú", dijo Martin a The New York Times.

Por 90 dólares (unos 1 mil 800 pesos) se tiene acceso a una de las más de 55 clases disponibles en la página. Al pagar 180 dólares (casi 4 mil pesos) al año, se obtiene todo el contenido.

Cada lección incluye 24 videos en promedio, de aproximadamente 12 minutos cada uno.

Además, cada "taller" cuenta con material exclusivo, como los guiones de los pilotos de las series de Rhimes o los audios de algunos tracks de Armin Van Burenn.

"¡Hay tanto talento joven que quiero conocer! Organicé una reunión en la que escuchábamos sus demos, les daría una clase de media hora y las reacciones fueron increíbles. Llegamos a tener hasta 300 personas.

"Tener la oportunidad de trabajar con MasterClass es como si 1+1 fuera igual a 3. Siempre quise mostrarle a la gente un poco más. He sido DJ por 20 años, hay tanto que decir sobre 'djing' y producir. Es muy diferente que hace dos décadas", compartió Van Burenn a Billboard.

Concebida por David Rogier y Aaron Rasmussen, la plataforma fue fundada en 2014 con clases, en su mayoría, en las áreas de entretenimiento y deporte.

Christina Aguilera, Usher, Serena Williams, Dustin Hoffman y Kevin Spacey fueron los primeros maestros.

"Puedes decidir qué tan rápido quieres ir, pero recomendamos que se vea todo el material entre cuatro y seis semanas. Todos nuestros participantes realmente quieren enseñar.

"Estaban buscando una forma de compartir sus lecciones con más personas. Ha sido increíble trabajar con gente que es maestra y que además tiene ganas de educar", expresó Rasmussen a The Hollywood Reporter.

De acuerdo con la revista Fortune, los famosos "profesores" reciben un pago por sus servicios, aunque algunos como Usher son también invierten en la compañía.

En septiembre de 2015, cuatro meses después del lanzamiento de su primer curso, los fundadores reportaron que superaban los 30 mil suscriptores.

¿Quién dijo que los profesores no podían ser todas unas estrellas de Hollywood?