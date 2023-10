Maggie Smith: modelo a los 88 años

/ La dos veces ganadora del Oscar, quien es muy celosa de su vida privada, se muestra al natural, con abrigos y bolsos de piel en locaciones londinenses para demostrar que existe la belleza a cualquier edad

Ciudad de México- El mundo la recuerda como la profesora Minerva McGonagall de la saga ‘Harry Potter’, o como la aristocrática y ácida condesa de ‘Downton Abbey’, sin embargo, Maggie Smith, Dama del Imperio Británico y una de las figuras más respetadas de la escena en Reino Unido, debuta ahora como modelo. ¡A los 88 años!

Y quien la convenció fue JW Anderson, director creativo de la firma española de origen alemán Loewe. Así, con su rostro al natural, porque la actriz está en contra de las cirugías plásticas, posa para la lente del famoso fotógrafo Juergen Teller para la campaña, a nivel mundial, que ha causado revuelo en las redes sociales.

"Es una estrategia para llegar a los clientes de cierta edad y, además, posicionarse contra todos aquellos que consideran que la juventud es el rasgo esencial para ser modelo.

"Estamos en una época de inclusión, las firmas de moda ya lo saben y están apostando por ello, sobre todo, al contratar a actrices muy serias y respetadas", afirma, para Gente, la experta en moda Lucy Lara.

La dos veces ganadora del Oscar, quien es muy celosa de su vida privada, se muestra así, al natural, con abrigos y bolsos de piel en locaciones londinenses para demostrar que existe la belleza a cualquier edad, y sin filtros ni artificios, siguiendo los pasos de la actriz inglesa Charlotte Rampling, quien ha fungido como imagen de la marca en años anteriores y ahora trabaja para la firma Massimo Dutti.

Otro precursor en Loewe fue Anthony Hopkins, también Sir, quien a los 84 años había posado para campañas similares.

Aceptó porque le gusta la firma

Maggie, quien no tiene cuentas en redes sociales, aceptó por ser consumidora de la firma, de sus materiales y terminados a mano, por eso dejó de lado su habitual timidez para posar como toda una profesional.

"Empiezo a sentirme como aquellas personas que sienten que les roban el alma con cada fotografía", afirmaba la actriz a The Times respecto a la fama actual y cómo sus fans, antes, sólo le pedían autógrafos y ahora le exigen fotos en las calles o en cualquier lugar.

Sin intenciones de retirarse, Maggie es considerada una de las actrices más serias y respetadas del cine a nivel mundial, aunque, cuando empezó, muchos estudios no confiaban en ella porque no tenía el tipo de belleza que se acostumbraba proyectar en aquellos tiempos. Su propia madre la sentenció: "Con esa cara no llegarás a ninguna parte". Y ella le demostró, con su talento, que estaba equivocada.

Entre sus películas más destacadas se encuentran California Suite, Los Mejores Años de Miss Brodie, Gosford Park y La Dama de la Furgoneta.

Ha estado nominada cuatro veces al Óscar y, además de haberlo ganado, tiene un Tony, cinco premios BAFTA, tres Globos de Oro y cuatro Emmy.

Representante de un estilo británico para actuar clásico, Maggie fue investida como Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico en 1990.

"Se trata de que encontremos personas que representan la marca, así como personas a las que admiro y con las que quiero crear conexión", explicó entonces el director creativo encargado de la campaña, Jonathan Anderson, respecto a la elección de Smith para esta temporada.

"Seguro será todo un éxito, dado que es una actriz reconocida, posa al natural y tiene una gran elegancia, que va perfecto con los mandamientos de Loewe. Por lo pronto, ya causó revuelo a nivel mundial, que espero se traduzca en ventas", agrega Lara.

Sobreviviente del cáncer y hasta de una grave enfermedad en los ojos, Maggie Smith ya está filmando una nueva película.