Main Event gana tercer Festival K-Pop Cover Dance 2019

Ciudad de México.- El grupo Main Event, originario de la Ciudad de México, ganó el primer lugar durante la tercera edición del Festival K- Pop Cover Dance 2019, que cerró ayer domingo con la participación de la afamada banda coreana Snuper.

Ante más de mil 800 personas, en el Auditorio BlackBerry, Main Event venció a la agrupación Clue (Querétaro) que obtuvo el segundo lugar y a Dangerous Boy, de Guadalajara, que mereció el tercer puesto, según la evaluación del jurado.





Además de un monedero electrónico y un kit de regalos, los seis integrantes que bailaron el tema “Forever young”, se ganaron la oportunidad de representar a México en la semifinal del concurso a realizarse en Seúl.

Allá harán un recorrido turístico con todos los gastos pagados, convivirán con artistas, recibirán asesorías de baile y experimentarán la vida de sus idolos.

Ante una audiencia eufórica que no dejaba de gritarles y aplaudirles, los bailarines de Main Event agradecieron el apoyo del público y de su familia, pues aseguran que sin ellos no hubieran podido alcanzar su sueño.

Eye Candy, MadBeat Crew, D.Zone, Dark Evolution, Disturbance, Ireumi Project, Streetless, KACE y Sapphire fueron los otros grupos que también estuvieron en la competencia organizada por la embajada de la República de Corea en México, el periódico The Seoul Shinmun y el Centro Cultural Coreano en México.

De acuerdo con los organizadores del Festival K-Pop Cover Dance 2019, este año recibieron un total de tres mil videos provenientes de 50 países. En ellos se calificó armonía, sincronización, técnica, vestuario y desenvolvimiento escénico.

El cierre del evento corrió a cargo de la banda Snuper, que consta de cinco coreanos y un japonés. Por primera ocasión realizan una gira por México y Canadá para mostrar su estilo musical que es similar al k-pop de las décadas de los 80 y 90.

Ante adolescentes y jóvenes mexicanos emocionados por su presencia, entregaron los temas: “Tulips”, “Wonderland”, “The satr of stars”, “Starry Winter night” y “You in my eyes”.