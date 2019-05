Malena Costa hace frente a las críticas

Ciudad de México.- Malena Costa, pareja del jugador del Rayo Vallecano Mario Suárez, publicó una imagen en Instagram que le trajo varias críticas, por lo que tuvo que salir al paso para ponerles un freno.

En la fotografía, la modelo aparece, al lado de una amiga, posando con unos caballos en la tradicional Feria de Abril de Sevilla.

“Gracias @santiserracamps por darnos la oportunidad de compartir un rato con tus preciosos caballos, Claudio y Napo. Antes de que pongáis nada, estos dos caballos están en las mejores manos del mundo y súper súper cuidados!”, fue el mensaje que escribió.

Después de un rato, los comentarios en contra se hicieron presentes, por lo que Costa tuvo que indicar que los caballos en la imagen “no se dedican a esto” e invitó a un usuario a mirar el Instagram de Santi.





"En el caso de Napo y Claudio, son dos caballos plenamente felices que han ido con su dueño a la feria y no hacen negocio de ello, sino que comparten un momento juntos. SOY AMANTE DE LOS ANIMALES POR SI NO LO SABÍAS. Así que nunca voy a tolerar que me puedan tachar de lo contrario porque nunca me relacionaría con algo que yo supiese que le hace daño a ningún animal”, indicó.