Maluma agradece lo bien que le fue en 2020

Ciudad de México.- Como todos, Maluma siente que el 2020 marcó al mundo, pero también a él en forma especial.

Hay varias razones por las que el colombiano, astro global de la música latina, levantará su copa para brindar la noche del 31 de diciembre.

Primero que nada, porque sus seres queridos y él tienen salud, pero, en lo laboral, este año que agoniza le lanzó un guiño y le sonrió.

"Este 2020 creo que para todos ha sido un año inolvidable por todo lo que hemos vivido; sin embargo, he sido afortunado porque gozo de salud y mi familia también", dijo Maluma a Grupo REFORMA.

El también llamado "Papi Juancho" hizo bailar y cantar al mundo con su éxito "Hawái", que se posicionó en el deseado número uno del listado Billboard Global Excl. US, seguido por artistas como BTS y Cardi B.

Además, Juan Luis Londoño Arias, nombre del artista urbano, tuvo su debut en cine al aparecer en la película Marry Me acompañado por la Diva del Bronx, Jennifer Lopez.

Sumado a esto, ambos unieron sus voces en los lanzamientos musicales de "Pa' Ti" y "Lonely".

El segundo motivo por el que Maluma se siente afortunado es su profesión: la música.

"Se me ha permitido sacar música, colaboraciones que me llenan, como la que pasó con Jennifer Lopez, que ha sido de las que más me han emocionado por la admiración y el cariño que siento por ella", expresó.

El video de su sencillo "Hawái", estrenado el 29 de julio, supera los 550 millones de vistas en YouTube, mientras que en Spotify se fue al primer lugar con más de 471 millones de reproducciones.

"Estoy muy feliz y emocionado por todo lo que me ha dado. Hoy por hoy es la canción más importante para el 2020", comentó.

En la recta final de un buen año también llegó otro featuring para sumar el éxito.

"Terminar este año con una colaboración para esta canción con The Weeknd es increíble", dijo al hablar del remix de "Hawái", que lanzaron el 5 de noviembre pasado.

"Termino el 2020 con música, con '100 Años' al lado de mi parcero Carlos Rivera, y ahora, con Piso 21, esta nueva canción, que se llama 'Más de la Una'. Un año importante, sin duda, para mi carrera musical", aseguró el cantante.

Pero la emoción no termina ahí, pues Maluma está listo para dar otro paso, ahora encaminado a la actuación. Su película Marry Me estaba programada para ser estrenada en febrero; debido a la pandemia fue movida para el 14 de mayo en las salas de cine de Estados Unidos.

"Viene más y más música, el estreno de la película con Jennifer Lopez, sorpresas y más sorpresas".

En esta comedia romántica con J.Lo, el cantante, de 26 años, da vida a Bastian, pareja de Jennifer en la historia; ambos son cantantes famosos que rompen su compromiso a unas horas de su boda.

Pero su deseo más grande al momento de recibir el 2021 no está vinculado a la música.

"Sobre todo, lo que más espero es que esta situación pase pronto y exista salud para todos y volvamos a la normalidad.

"Extraño el escenario y al público. Pronto volveremos a estar juntos. Por ahora, toca cuidarnos y cuidar a todos", concluyó.