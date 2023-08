Mamá de Angus Cloud pone fin a rumores de suicidio del actor

CDMX.- Lisa Cloud, madre del fallecido Angus Cloud, rompió el silencio ante los rumores de supuestos pensamientos suicidas del actor, presuntamente derivados de la reciente pérdida de su padre.

A través de un mensaje escrito, y publicado en medios estadounidenses, la madre de la estrella de Euphoria dejó claro que su familia está pasando por un doloroso momento ante el fallecimiento, sin embargo, hizo énfasis en que Angus nunca pensó en quitarse la vida.

"No tenía la intención de terminar con su vida. Cuando nos abrazamos de buenas noches dijimos cuánto nos amábamos y él dijo que me vería por la mañana. No sé qué pudo haber ingerido después de eso. Solo sé que puso su cabeza en el escritorio donde estaba trabajando sus proyectos de arte, se durmió y no se despertó", contó.

La mamá del actor disipó los rumores sobre presunto suicidio, pidiendo que se honre la memoria del actor a través de actos de bondad.

"Las publicaciones en las redes sociales han sugerido que su muerte fue intencional. Quiero que sepan que ese no es el caso. Para honrar su memoria, por favor hagan que los actos de bondad formen parte de su vida diaria".

Por último, la progenitora del intérprete de Fezco recordó que su hijo estaba afectado por la muerte de su padre, lo que lo impulsó a manifestar su intención por quedarse un tiempo en casa, rodeado de sus seres queridos.

"También quiero que sepan que aunque mi hijo estaba profundamente afligido por la muerte prematura de su padre por mesotelioma, su último día fue alegre. Estaba reorganizando su habitación y colocando artículos alrededor de la casa con la intención de quedarse un tiempo en la casa que amaba", detalló Lisa Cloud.

Hasta el momento se desconoce la verdadera causa de muerte del famoso.