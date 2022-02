¿Mamá de Issabela Camil está enojada con Luis Miguel?

Ciudad de México.- Tal como pudo verse en la exitosa serie de Luis Miguel, el cantante y la familia Camil tuvieron una relación muy cercana. Tanto así que ‘el sol’ tuvo un noviazgo con Issabela, hija de Jaime y Tony Starr.

Ahora, la viuda de Jaime Camil Garza reveló si Luis Miguel ha tenido contacto con ella a más de un año de la muerte del empresario.

En entrevista con los medios de comunicación, Tony fue cuestionada sobre si el cantante le dio el pésame en diciembre de 2020.

"No he hablado con él, pero ojalá cuando él se desocupe, ojalá nos reunamos a platicar de los años que hemos pasado juntos”

Aunque no recibió ni siquiera un mensaje por parte de Luis Miguel, ni mucho menos algún detalle durante el funeral, Starr reveló que no le guarda rencor, pues cree que no se puede andar por la vida culpando o juzgando gente.

"Claro que no, la vida es lo que es, no se puede culpar, no se puede juzgar, cada quien hace lo que es correcto para ellos, y hay que dejarlo fluir, si no pasas todo tu tiempo en la negatividad”

Finalmente, Tony Starr llenó de elogios a Jaime Camil hijo por su papel en la bioserie sobre Vicente Fernández, , donde interpreta al Charro de Huentitán.