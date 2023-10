Mantienen Enanitos Verdes vivo el legado de Marciano Cantero

CDMX.- Hace poco más de un año que falleció el vocalista de Enanitos Verdes, Horacio "Marciano" Cantero, pero ello no marcó el final de la agrupación, la cual ahora se encuentra en giras, planea un disco y hasta un documental que recopile su historia.

El guitarrista Felipe Staiti consideró que a la banda argentina, detrás de éxitos como "Lamento Boliviano" y "La Muralla Verde", aún le quedan cosas por decir, por lo que optó por darle continuidad y, así, mantener vivo el legado de su colega.

"Tirar todo por la borda no es justo para uno, porque hemos sido una banda y uno sigue aquí, no es justo para él tampoco. La solidarización con él sería mantener vivo el recuerdo, si decidimos los Enanos desaparecer, desaparece todo, hasta Marciano", afirmó Staiti, confundador del proyecto, en entrevista.

"De alguna, manera mi lazo con Marciano siempre fue musical, lo que nos unía era la música. Es una forma de tenerlo cerca, de tenerlo presente a través de las canciones, de tantas historias vividas. Marciano es irreemplazable, como las personas mismas, pero la música está".

A ojos del músico, que tomó el relevo en la voz, sería doloroso que Enanitos Verdes se convirtiera en un grupo de karaoke, por lo que se negó a vivir de glorias pasadas y quiere darle evolución al proyecto.

La alineación pasó de estar compuesta de tres personas a seis, y Marciano no ha quedado relegado, pues Staiti adelantó que quedaron grabaciones con su voz que podrían integrar un futuro álbum.

"No quiero llegar a manipular audios para construir una voz. Lo que haya es lo que hay, no va a haber una manipulación para que suene como si lo hubiera grabado. Prefiero ser siempre honesto, si las cosas que tengo grabadas están buenas para que las saquemos en un disco, las vamos a sacar.

"El disco, seguramente, va a estar marcado por esta situación, porque es algo que por algún lado se va a sentir, pero creo que siempre hay que hacer una cuestión más que de duelo, de celebración por los años vividos, por el tiempo compartido, por todo lo que hemos logrado con él y lo que vamos a seguir haciendo", dijo.

Enanitos Verdes ya trabaja también con un guionista para perfilar un documental sobre su historia, que arrancó en 1979, principalmente en la casa de Staiti, y se encuentra en el proceso de decidir qué formato darle.

"Fuimos la primer banda, la única quizá en la historia del interior de la Argentina que trascendió las fronteras de toda América. Es algo lindo para mostrar y totalmente honesto", aseguró el músico de Mendoza.

Con su gira "Besos Intensos", Enanitos Verdes regresará a México para cinco fechas durante noviembre, entre ellas el 29 en el Center WTC de la CDMX y el 30, en el Auditorio Pabellón M, de Monterrey.

"Hay una cuestión artística, la cual a uno lo alimenta y lo mantiene vivo. No quiero hacer lo mismo de siempre, en esta gira estamos haciendo canciones que no habíamos tocado en vivo hace muchos años o no habíamos tocado nunca, porque es una manera de mostrar cosas distintas, no caer en lugares comunes", señaló.