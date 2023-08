Mantienen The Chemical Brothers su química musical

Agencia Reforma

Ciudad de México.- De que hubo química al principio, de que ha habido química desde entonces y de que sigue habiendo química hasta hoy en The Chemical Brothers, ni dudarlo.

Por eso Ed Simons y Tom Rowlands han sabido evolucionar musical y personalmente para adaptarse a las exigencias de la industria que los mantiene como íconos del electro-dance.

También por eso tienen más de 30 años de unión firme y proporcionada, y le dan continuidad con su nuevo álbum, For That Beautiful Feeling.

"Ha sido muchísimo tiempo el que hemos estado juntos, y como amigos, ha sido algo fenomenal. Siempre hay altas y bajas, pero la amistad sigue y nos entendimos a la perfección. Hemos estado más tiempo juntos que muchos matrimonios, noviazgos, uniones.

"Creo que con el encierro de la pandemia nos dimos cuenta de que nunca habíamos estado separados por tanto tiempo y eso fortaleció todo, desde nuestra relación personal hasta la profesional como la visión que tenemos de crear música. Sí, la química está presente, sigue presente", afirmó Simons en enlace desde Inglaterra.

Ambos se conocieron en la Universidad de Manchester y desde entonces se hicieron amigos de fiesta, ban a bares y clubes y criticaban lo que hacía el DJ y lo que cantaban los invitados.

La hicieron de DJs entre 1991 y 1993 bajo el nombre de 237 Turbo Nutters y luego se lo cambiaron a The Dust Brothers.

"Hicimos mucho trabajo previo a la salida del primer disco (Exit Planet Dust, 1995) y eso nos dio experiencia y noción de lo que queríamos, desde entonces hemos estado juntos", platicó Simons.

For That Beautiful Feeling, décimo disco de estudio de la dupla inglesa, y que sale el 8 de septiembre, ambos se dedicaron a resumir sus últimos experiencias de vida y condensarlas en notas, beats y ritmos como "Goodbye" y "The Weight".

"Después de todo lo que vivimos con dos años de encierro, lamentamos muchas cosas, pero celebramos otras. Hay crisis de todo tipo y hay una pesadez y una desilusión colectiva de la que todos queremos reponernos, y creo que la música nos da eso. Es importante para nosotros expresar un poco del sentir colectivo", platicó el músico de 53 años.

Seis veces acreedores del Grammy, The Chemical Brothers contaron con Beck en la canción "Skipping Like a Stone" y con Halo Maud en "Live Again", siendo esta última la pieza que ha sonado con mayor consistencia en plataformas.

"Ambos seguimos con la idea de que tenemos que hacer una experiencia completa, no sólo el universo que te propone una canción. Ya no se trata de que un disco sea el número uno o que suene enloquecidamente por una semana o un mes, lo que nos interesa es que cale hondo", apuntó Simons

'Nos ponen la piel de gallina'

El músico reconoció que a The Chemical Brothers le emociona volver a México en noviembre como uno de los actos más esperados para la tercera noche del C.Capital en CDMX, en una cartel que compartirán con Pet Shop Boys y The Cure.

"Aquella primera vez en Ciudad de México fue con Come with Us, en el 2002, y todos gritaban, todos enloquecían con el DJ, previo a salir. Nosotros en los camerinos, y todo el lugar estaba muy lleno y con un frenesí que nos sorprendió.

"Entiendo que siempre se habla de lo rica que es la comida, de lo cálida que es la gente y mucho más, pero México va más allá, es la vibra que tienen y toda la energía que se transmite. Sí nos ponen la piel de gallina, nos hacen sentir únicos, y eso es muy raro que suceda".