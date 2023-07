Marcos Nicolás Sosa, un flautista sin límites

Foto: Tomada de www.marcosnicolassosa.com

Cd. de México .- "¿Quieres grabar un disco con mi orquesta?" le propuso el flautista Samuel Coles durante un viaje por carretera en Francia, pero Marcos Nicolás Sosa (Ciudad Nezahualcóyotl, 1997) incrédulo pensó que era una broma de su maestro.

Por estudiar con el flautista principal de la Philharmonia Orchestra de Londres, el flautista de Neza se mudó a Bordeaux, donde vive Coles, y consiguió un trabajo en una pequeña agencia cultural para no depender solo de la ayuda de sus padres en México.

Bastó una llamada telefónica a Londres en ese viaje en carretera para que Nicolás Sosa fuera invitado de manera oficial como el primer solista mexicano en grabar con la orquesta fundada en 1945 y que por años tuvo como director de facto a Herbert von Karajan, y en sus grabaciones ha contado con batutas como Wilhelm Furtwängler (a quien la orquesta reconoce como la persona más importante para forjar su sonido), Riccardo Muti y Lorin Maazel.

Esa invitación significó el regreso a Londres donde el flautista mexicano pasó las "seis semanas más intensas y productivas" de su vida como receptor de la Beca Anglo Arts-City Music Foundation 2021, destinada a jóvenes instrumentistas.

Durante esas semanas de junio y julio, tuvo clases con Margaret Campbell, flautista principal de la Orquesta de la Royal Opera House, y participó en un ciclo de conciertos en el Barts Great Hall.

Con ese patrocinio pudo viajar a Bordeaux y conocer a Samuel Coles, flautista de renombre internacional e invitado frecuente de la Orquesta Sinfónica de Londres, la Orquesta Filarmónica de Londres, la Academy of St Martin in the Fields, la Ópera de París, la Orquesta de París y la Orquesta de Cámara del Concertgebow, entre otras.

"Estoy desesperado por saber cómo puedo estudiar con usted, necesito hacerlo", suplicó a Coles al cabo del curso de una semana con él. Tenía dos opciones: inscribirse en alguna de las escuelas donde enseña o tomar clases privadas con él.

Nicolás Sosa no iba a desaprovechar la oportunidad de estudiar de manera intensiva con el afamado concertista.

"Tal vez fueron las ganas de alguien viniendo de tan lejos y tal vez no teniendo las mismas posibilidades de alguien de Europa que no está dispuesto a dejar su país, su cultura, dejarlo todo por un año para venirse acá donde no tiene nada", reflexiona el flautista mexicano.

Aspira a la perfección

Marcos Nicolás Sosa dejó todos sus planes con tal de progresar en su instrumento como discípulo de Coles.

"Al estudiar (de forma) privada con él, en su casa, pues no estoy inscrito en ninguna escuela. No lo digo en tono de superioridad, pero siento que ya cursé en México todas las materias que podía cursar y aquí se trata de un perfeccionamiento real y totalmente intenso.

"Me la paso todo el día, todo el día tocando, hay días que de verdad termino cansadísimo pero me ha gustado mucho el progreso y la disciplina, siento que hacía falta".

En el ideal de la perfección cifra en buena medida su progreso como instrumentista.

"No voy a decir que somos conformistas, ya sabes todo este cuento de siempre, pero la misma mentalidad, el ambiente siempre te va jalando, mientras aquí todo el tiempo es aspirar a lo mejor, aunque uno sabe de antemano que no va a llegar a la perfección, siempre existe ese propósito.

"Mientras en México sí creo que existe la parte de conseguir un trabajo y asentarse, no hay esta búsqueda de dar el siguiente paso, de seguir progresando, no sólo de mantener sino de seguir progresando, aunque tal vez y a cierto grado, la edad o las posibilidades técnicas no lo permitan, pero pues yo soy joven".

Experiencia memorable

En Fairfield Halls, en Croydon, muy cerca de Londres, el flautista mexicano grabó hace un par de meses la Sinfonía núm. 35 "Haffner" y un minueto de Wolfgang Amadeus Mozart, con la batuta de Michael Collins, director y gran clarinetista solista, para el sello BPI Classical Recordings. El álbum, próximo a salir, está en posproducción.

"Soy tal vez el primer mexicano en grabar con ellos", dice el ex becario de Anglo Arts, orgulloso de saber que su nombre aparecerá en los créditos.

Una experiencia que describe como memorable y emocionante por la perfección de la orquesta desde el ensayo, ha sido el "trabajo ideal con las personas ideales".

"Finalmente es como estar en el paraíso, entonces el trabajo se hace muy sencillo. Hay una frase que me gusta mucho de mi maestro: 'Tocar en mi orquesta es muy fácil sólo tienes que tocar afinado y a tiempo' ¡Nada más!".

No era poca cosa que Coles propusiera a su discípulo para este disco con obras de Mozart, ya que el flautista británico es un especialista en el genio de Salzburgo, grabó todos los conciertos de Mozart con la English Chamber Orchestra bajo la dirección de Sir Yehudi Menuhin.

"No tuvimos mas que una lectura 'de arriba a abajo' (da capo a fine) para tener todo listo y comenzar a grabar. Fue realmente una experiencia increíble tocar con la Philharmonia Orchestra.

"Yo me preparé y fue muy grande la sorpresa al llegar, todo estaba ya listo a la perfección desde la primera nota. Entonces, más que nada era como un calentamiento y directo a grabar como funcionan las orquestas de primer nivel", relata.

Cosecha lo sembrado

A raíz de esa invitación para grabar con la orquesta, la Philharmonia lo ha programado como solista dentro de su temporada de conciertos en Londres. Apenas en mayo se presentó con la agrupación y está contemplado para volver en septiembre próximo.

"No voy a decir que fue fácil sino que ha sido el trabajo de toda mi vida, no quiero decir que fue nada más estar aquí y haber llegado con mi maestro, para esto he trabajado toda mi vida", recalca.

Una orquesta que escuchó por primera vez en vivo en el Auditorio Nacional cuando aún era un estudiante y recuerda haber quedado impresionado con su sonido y el flautista principal, Samuel Coles, ahora su mentor.

En la orquesta el único latinoamericano es el violinista uruguayo Adrián Varela.

"¿Cómo la vida me ha llevado sin yo, estrictamente, haberlo planeado o buscado? Por eso es que a veces no dimensiono, claro que soy consciente, pero no dimensiono. Solo hago lo que me gusta".

De visita en México donde recién se graduó de la Maestría en Interpretación de Música Mexicana de Concierto, con especialidad en flauta transversa, en el Conservatorio Nacional, Nicolás Sosa confirma que continuará sus clases privadas con el maestro Samuel Coles en Bordeaux.

Planea cursar en Francia un posgrado, aunque como él dice, "el futuro dirá".

"Ahora mis expectativas son muy altas, no hay límites".

Una ruta de esfuerzo

Fue cursando la primaria donde Marcos Nicolás Sosa descubrió la flauta, quedó fascinado con la idea de tocar una melodía y compartirla con otros.

Lo primero que hacía al despertar para irse a la escuela, era tocar el instrumento que guardaba celosamente por las noches bajo su almohada.

Comenzó sus estudios en la Escuela de Iniciación a la Música y la Danza Ollin Yoliztli a los 11 años, un centro al sur de la capital al que llegaba tras dos horas de camino desde Ciudad Nezahualcóyotl. Hijo de contadores públicos es el primer músico profesional de su familia.

Su encuentro con la flautista Julieta Cedillo, principal de la Orquesta Sinfónica Nacional, fue crucial en su decisión de convertirse en músico profesional; ella le recomendó ingresar al Conservatorio Nacional de Música, donde Marcos Nicolás Sosa concluyó la licenciatura en Flauta.

En 2021 ganó la Beca Anglo Arts-City Music Foundation, dirigida a jóvenes instrumentistas de gran virtuosismo y a partir de ahí su ruta en Europa apunta a nuevos horizontes.

En septiembre iniciará estudios de francés en la Université de Bordeaux Montaigne.

Colegas de lujo

Egresado del Conservatorio Nacional de Música, el flautista Marcos Nicolás Sosa ha sido solista y atrilista de distintas agrupaciones del País y el extranjero, como:

- Orquesta Sinfónica Infantil de México

- Orquesta Escuela Carlos Chávez (Titulado con Excelencia Académica)

- Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (UNAM)

- Philharmonic Orchestra of the Americas

- Banda Sinfónica Juvenil de Colombia

- Bundesjugendorchester de Alemania

- Orquesta Sinfónica Nacional de México