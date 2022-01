Margarita Gralia revela por qué nunca fue mamá

Agencias

Ciudad de México.- Margarita Gralia y su esposo, el artista Ariel Bianco, forman una de las parejas más estables del medio del espectáculo, pues llevan varias décadas juntos, sin embargo, ahora la actriz reveló durante una entrevista al programa De primera mano por qué nunca se convirtió en mamá, publico el sitio Quien.

"Ahora veo a mis sobrinas con sus hijos y digo 'No'. Ese tema para mí ya fue totalmente superado, totalmente asumido y yo no me siento incompleta ni infeliz", declaró la intérprete de 67 años de edad.

"Es mi vida así y así la acepto, así la vivo, con gran felicidad y no dejo por eso de tener una familia de dos, mi marido y yo, con enorme familia de hermanos, primos, nietos, sobrinos y etcétera", agregó.

Por otro lado, externó que su “parte maternal” trata de aplicarla con su marido, con quién lleva poco más de cuatro décadas de matrimonio.

“Entre lo que atiendo a mi marido, que le doy mantenimiento de primer nivel, y a la demás familia, está muy cubierta. Me siento muy bien y me siento realizada”, explicó.