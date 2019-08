Margot Robbie en la piel de Sharon Tate

Estados Unidos.- En tan sólo 11 años Margot Robbie se ha sumado a la lista de actores australianos que se han afianzado en Hollywood.

Muchos de esos logros se deben al instinto y el buen ojo de la actriz de 29 años, a quien hemos visto en papeles tan diversos como eclécticos, entre ellos, la sensual y demente Harley Queen de Escuadrón suicida (Suicide Squad); como Naomi Lapaglia, la mujer que trae de cabeza al personaje de Leonardo DiCaprio en El lobo de Wall Street (The Wolf of Wall Street) o como la obsesiva y desquiciada patinadora Tonya Harding en Yo soy Tonya (I, Tonya). Ahora, bajo la dirección de Quentin Tarantino, Margot Robbie participa en Había una vez en... Hollywood como la joven actriz Sharon Tate, quien fue asesinada con ocho meses de embarazo por seguidores de la secta La Familia, dirigidos por su líder Charles Manson, la madrugada del 9 de agosto de 1969.

Siento una gran responsabilidad al interpretar a Sharon, porque se trata de una persona real y, sabiendo eso, soy consciente de que mucha de la gente que la amó sigue presente, por ejemplo, Roman Polanski (esposo en 1969 de Tate). No sé cómo vayan a reaccionar o qué puedan pensar al ver la película, sin embargo, y por eso acepté el guion, creo que Quentin Tarantino quería honrar su vida”, expresó Margot Robbie en entrevista exclusiva con Excélsior.

En la pasada edición del Festival de Cine de Cannes causó revuelo que el personaje de Robbie tuviera tan pocos diálogos en Había una ve en... Hollywood, el noveno y supuestamente penúltimo filme de Tarantino.

Durante la conferencia de prensa en la Riviera Francesa, una periodista de The New York Times le cuestionó a Tarantino el hecho de que Margot casi no habla, lo que provocó que el realizador estadunidense le respondiera con un simple y contundente: “Rechazo tu hipótesis”. Retomando este incidente sucedido hace tres meses, Margot consideró que tal apreciación podría considerarse absurda.

Si no hablo mucho es porque mi personaje pasa mucho tiempo sola frente a la cámara. Quentin tenía muy claro que quería estar con Sharon en su vida diaria, que se le apreciara en su vida cotidiana, que se le viera caminando por las calles de Los Ángeles, viendo cómo entra a una librería para comprarle un regalo a Polanski, cómo hace su vida diaria, cómo prepara la maleta de viaje de su esposo o cómo baila sola al poner un disco. Sharon parecía tener una presencia muy etéra, de hecho mucha gente la describía de esa manera y ella parecía ser muy buena persona, una mujer genuina, muy abierta a las oportunidades y a las experiencias que le ofrecía la vida. Era una especie de ángel, una figura que representaba la inocencia”, complementó Robbie, quien se identifica con Sharon Tate, quien nació en Dallas, Texas, en el sentido de que, al igual que ella, ambas llegaron a Hollywood con el sueño de hacer una carrera en la actuación.

En Había una vez en... Hollywood, Robbie comparte créditos con Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Emile Hirsch y Rafal Zawierucha, quien interpreta a Roman Polanski. DiCaprio y Margot Robbie ya habían coincidido en El lobo del Wall Street, un filme de Martin Scorsese, que contó con un presupuesto de cien millones de dólares y recaudó 392 millones en taquilla.

Es surreal todo lo que he vivido en mi carrera y constantemente me pellizco para asegurarme que es verdad todo cuanto estoy viviendo. He trabajado con gente que he admirado desde muy joven y en el caso de Tarantino, siempre me definí como su fan. Amo sus películas y poder trabajar con él, con Brad Pitt, con Leonardo DiCaprio, o pensando en otros directores, como Martin Scorsese y toda la gente con la que me ha tocado trabajar, todo eso es simplemente maravilloso.

Me siento increíblemente afortunada. Brad (Pitt) lo ha dicho muchas veces en distintas entrevistas y concuerdo completamente con él, en el sentido de que esta profesión es muy dura, pero tú decides cómo pasas el tiempo en tu vida y es importante compartir ese tiempo con la gente que realmente quieres, pues lo que realmente vale es el viaje en sí, no el destino”, expresó la australiana a Excélsior.

Además de desarrollar su carrera como actriz,

Margot Robbie se ha involucrado en la producción cinematográfica desde hace diez años. Comenzó con la producción australiana I.C.U. y de ahí siguieron otros títulos como Yo soy Tonya, Terminal, Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) y seguirá con la cinta Barbie, que será protagonizada por ella.

Hace años me puse a pensar si siempre iba a estar esperando que me invitaran a algún proyecto y de pronto pensé alguien va a hacer lo que tú estás pensando, por qué mejor no lo haces tú. Si tú no lo intentas alguien más lo hará”, remató.