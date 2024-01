Margot Robbie y DiCaprio, entre las omisiones a los Óscar

Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Este martes se revelaron las ansiadas nominaciones a los Óscar 2024, donde, como muchos críticos de la prensa estadounidense y entregas de premios apuntaban, estarían lideradas por el filme de Christopher Nolan, Oppenheimer. Sin embargo, la fiesta de los galardones más destacados del cine ha quedado marcada por situaciones como las omisiones de populares personajes a las principales candidaturas.

Las redes sociales se han convertido en la plataforma ideal donde los usuarios externaron su descontento al no ser consideradas Greta Gerwig y Margot Robbie por sus participaciones en Barbie. Aunque el filme de acción real, inspirado en la muñeca más famosa del mundo, encabezó el listado de las películas más taquilleras de 2023, la directora y protagonista fueron descartadas de las ternas a Mejor Director y Mejor Actriz.

La decisión de la Academia desató la molestia de los fans del filme rosa, quienes acusan a la institución de no haber comprendido el mensaje feminista de Barbie, dando como resultado las dos omisiones en las candidaturas, pero con la predominante presencia de Ryan Gosling como contendiente en la categoría a Mejor Actor de Reparto.

A continuación te presentamos las siguientes sorpresas, omisiones y detalles que acompañarán la ceremonia 96 de los Óscar.

Sorpresa rosa: America Ferrera va por el Óscar

Aunque los insiders veían poco probable que America Ferrera fuera nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, la AMPAS sorprendió al anunciarla entre las nominadas de dicha terna. Con esta oportunidad, Ferrera obtiene su primera nominación al Óscar.

El resultado de la actriz estadounidense es de los más inesperados debido a que no fue considerada en galas como los premios SAG y los Globos de Oro.

Una fiesta en Hollywood sin Leonardo DiCaprio

Después de no ser mencionado en los premios SAG, se esperaba que Leonardo DiCaprio tampoco lo fuera en los Óscar, sin importar que es una de las celebridades más famosas de Hollywood su ausencia en las categorías actorales de este año están siendo cuestionadas entre su forma de interpretar, e incluso al ser un personaje que podría dejar claro que la Academia no tiene predilección por sus proyectos.

¿Donde quedó 'All Of Us Strangers'?

El filme de Reino Unido, protagonizado por Andrew Scott y Paul Mescal, no logró pasar a las nominaciones a Mejor Película Internacional, sin importar que venía siendo aclamado por la crítica y recientemente había registrado seis candidaturas a los BAFTA. La película narra la historia de un joven que tras varios años de vivir solo tras la muerte de sus padres, descubre que casualmente siguen con vida. El guion de la cinta está basado en la novela de Taichi Yamada, Strangers. Se trata de la segunda adaptación a la pantalla de dicha obra.

Se olvidan de Penélope Cruz y Pedro Almodóvar

Aunque estos famosos personajes del cine se han caracterizado por sus múltiples reconocimientos en el ámbito filmico, la Academia los dejó sin posiblidades de buscar galardón.

Cruz sonaba como una posibilidad para darle paso a algún reconocimiento para Ferrari, tras encarnar a Laura, la esposa del protagonista, pero el desaire se hizo presente.

Por otro lado, Almodóvar, tampoco figuró en la categoría a Mejor Cortometraje Live Action, donde se esperaba que Extraña Forma de Vida competiría. En su lugar, Wes Anderson y La Maravillosa Historia de Henry Sugar buscarán el premio.