Maria Callas estremece a miles en su 'regreso virtual'

Ciudad de México





A casi 42 años de su muerte y 45 de su última presentación en vivo, “La Divina” de la ópera Maria Callas “regresó” a los escenarios y lo hizo de una manera sorprendente ante miles de personas en el Auditorio Nacional de esta ciudad.





Durante un viaje musical de 90 minutos, la soprano griega estremeció con su voz en la presentación de "Callas In Concert, The Hologram Tour", que ofrece gracias a la tecnología virtual que la trajo en forma de holograma.





Acompañada de 49 integrantes de la Orquesta de Minería, bajo la dirección de Jerry Grant, Maria Callas entregó uno de los espectáculos más completos de su trayectoria artística, pues reunió a las arias que mejor interpretó en sus máximos tiempos de gloria.





Cercana la hora del recital, la escalinata del majestuoso recinto del Paseo de la Reforma comenzó a poblarse de aquellos amantes de la ópera y fieles de quien fue considerada como la cantante del género más eminente del siglo XX.





Aún con dudas respecto a lo que verían sobre el escenario, pero también con una expectativa muy alta, los asistentes, en su mayoría de la tercera edad, fueron ocupando sus asientos poco a poco hasta que el telón se abrió y comenzó la magia.





Tras el preámbulo musical de la orquesta, apareció Maria Callas en su máximo esplendor. “¡No es un holograma, es ella de verdad! ¡No lo puedo creer!”, exclamaba Lucía ante la realidad que miraban sus ojos.





Es impresionante, ¿cómo es que lograron hacer esta maravilla?”, se preguntaba el público.





Es justo el momento en que las palabras del productor ejecutivo Carlos Bethencourt cobraban sentido, pues en conferencia de prensa había advertido que sería difícil darse cuenta que no es una persona la que está en el escenario, sino un holograma de tamaño real.





Ataviada con un elegante vestido blanco, después de la Obertura de Guillermo Tell de Rossini, entregó “Je veux vivre” (Romeo et Juliette) de Gounod y al concluir “Carmen”, de Bizet, hizo la primera de tres pausas.





Dichos descansos significaron la oportunidad de “dirigirse” a camerinos para cambiar su vestuario. Y sí, eso parecía tan cierto. Callas se retiraba sin perder de vista al público mientras que el sonido de sus tacones hacía más evidente su trayecto ante el asombro de todos los asistentes.





"Me estremece su canto, hasta siento escalofríos. La fui a ver a Italia, en su época de juventud y también en la mía. Me llevaron mis papás y, desde entonces, me enamoré de la ópera”, decía Cristina de 82 años y quien por instantes cerraba los ojos para disfrutar mejor de la experiencia, del sublime canto de Maria, de la perfección de su voz.





Alrededor de Cristina los demás permanecían expectantes de cada movimiento de la diva de la ópera y todos coincidían en un silencio absoluto.





Hubo quienes deseaban salir al sanitario, pero las acomodadoras se los impedían. Tenía que llegar el momento de los aplausos para aprovechar, pues nada podía distraer a Callas.





Las pantallas laterales del Auditorio Nacional se mantuvieron apagadas a fin de que ninguna luz afectara en el desarrollo del espectáculo.





De acuerdo con Carlos Bethencourt, se trata del primer holograma diseñado de cero, pues no está tomado de ningún video o archivo filmográfico, por lo que resulta impresionante hasta el movimiento de su vestido y la pashmina roja que coloca en su cuello y cabeza.





Por momentos, incluso, Callas se da el lujo de interrumpir a la orquesta si es que “falla” en la entrada de algún aria. En ese sentido, todo está perfectamente calculado, sincronizado y coordinado para que los tiempos coincidan sin problemas, ya que cualquier error podría echar a perder el espectáculo.





Maria Callas murió el 16 de septiembre de 1977 en París, Francia, pero hoy está más viva que nunca y se nota cuando incluso interactúa con el director, los músicos y el público.





En el repertorio continuaron arias de Vivaldi, Puccini y Rosetti, pero fue con “Suicidio!... Ecco il velen di Laura” (La Gioconda), “Tosca” (Puccini) y “Casta diva” (Bellini Norma) que concluyó su concierto ante la ovación de pie de un público satisfecho y maravillado.





“Callas In Concert, The Hologram Tour" se presentará también el 12 de abril en Guadalajara en el Auditorio Telmex, y en Zacatecas el 16 de abril, en el marco del Festival Cultural Internacional, en el Teatro Ramón López Velarde.





El "show" se ha presentado con éxito en ciudades como París, Londres, Buenos Aires y Estados Unidos.