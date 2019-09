María José conectada con la vida

Ciudad de México.- En más de diez años como solista, María José, o La Josa como el público la llama, ha llenado siete veces el Auditorio Nacional, con un aforo de diez mil personas. El octavo show en este recinto, que también es sold out, será mañana para presentar su más reciente material en vivo, titulado Conexión.

“A lo largo de mi carrera, ahora que estoy celebrando estos 13 años como solista, con este disco Conexión, la gente me ha tomado como alguien que tal vez lleva una bandera, que tal vez las pueda defender (sic) y hablar por todas, y todos, inclusive; que defiende al género cien por ciento. ¡Eso está padre!”, expresó María José en entrevista con Excélsior.

Con temas como Un nuevo amor, Hábito de ti, Lo que tenías conmigo, Adelante corazón, La ocasión para amarnos y No soy una señora, entre otras, Conexión recopila los temas más populares en la voz de La Josa, desde covers hasta temas inéditos, con ritmos como la balada romántica, el rock pop y el urbano.

“El disco tiene 17 canciones y cuatro duetos, con Yuri, Carlos Rivera, Ha*Ash y Vanesa Martin, con quien hice el primer sencillo, Hábito de ti, además de cinco temas inéditos, dos nuevos covers y diez canciones que he tenido en mi carrera como solista. La gira no ha parado con el teatro, así que hago de todo: mamá, cantante y teatrera”, afirmó.

Y en efecto, María José combina su labor sobre los escenarios con su papel de mamá de Valeria, quien nació en 2014. Es así que se siente con una madurez y humildad que conserva ante su público.

“Ser mamá absolutamente te cambia la vida. Ahora la visión con la que veo la vida ha cambiado drásticamente. Me gusta esa madurez y humildad, porque un día estás en el escenario y al otro, en el súper comprando cilantro. No he perdido eso, no me gustaría hacerlo.

“Me gusta ser una persona normal, común y corriente, que va a la gimnasia y al ballet con su hija, que tiene un trabajo extraordinario –aunque creo que el más extraordinario es el de los médicos–. Hay muchos trabajos más aplaudibles, que no están a la luz pública, pero a mí me toca estar abajo del reflector. Sin embargo, me gusta bajarme, ser yo, estar desmaquillada y estar con mis amigas en tenis y chanclas, ser normal, ser María José”, concluyó.

EL TEATRO LA LLAMA

María José detalló que continuará con su interpretación como María Magdalena en el musical Jesucristo Superestrella, que actualmente está de gira por el interior de la República Mexicana, y que volverá al Centro Cultural Teatro I, antes Telmex, en la Ciudad de México, el 20, 21 y 22 de diciembre.

“Éste es uno de los musicales más icónicos de toda la historia del teatro musical. El primer tema que sale a la radio, antes de que la historia se estrenara como obra de teatro o película, es el que interpreta el personaje de María Magdalena (I Don’t Know How to Love Him / Yo no sé cómo amarlo) y fue un hit.

“El personaje se actualizó, no tiene túnicas, y ella tiene otro punto de vista. Es hasta un poco más feminista, tiene otro pasado, es sólo mal vista por quitarles a los discípulos su líder y es ahí donde Judas encuentra su primer celo hacia Jesús. Si él fue su pareja o no o si ella fue prostituta, se quedó sugerido, porque a todos nos llega el momento de enamorarnos.

“Es la segunda vez que hago teatro musical (la anterior fue ¡Qué plantón!, 2009). Siendo una obra como ésta y teniendo la aprobación de Andrew Lloyd Webber, sí te sientes un poquito la muy muy”, concluyó la cantante y actriz.

María José en Conexión