Mariana Treviño y Marimar Vega graban serie de Paramount+

Ciudad de México.- Las repisas están repletas de pan en un set de la serie Cecilia, pero aunque lucen apetitosos, ninguno se puede comer, ya que tienen ingredientes especiales para que duren más tiempo sin echarse a perder.

Toda la panadería ubicada en la Roma es una farsa, pues el lugar se acondicionó desde cero para las grabaciones de la primera gran producción local de Paramount+, con Mariana Treviño y Marimar Vega, donde el local es vital para entender la historia de una familia que afronta el derrame cerebral de la matriarca.

"Esta familia está construida alrededor del negocio familiar que puso la abuela, el pan del que comen todos es el legado que dejó la abuela a Cecilia. El símbolo es muy grande porque lo que amasas es lo que te van heredando.

"Pero uno hereda cosas buenas y otras que no se han resuelto cuando te pasan la masa. Todo se empieza a resquebrajar a partir de este accidente cerebrovascular que resulta extrañamente liberador", explicó Treviño en entrevista en una pausa del rodaje.

Antes del accidente toda la familia ya era compleja: Cecilia tiene tres hijas de dos matrimonios diferentes y ellos a su vez tienen otros hijos. También la acompañan su padre y su hermana Ana, interpretados por César Bono y Marimar Vega.

Cecilia había asumido su papel como guía de todos, pero tras el derrame cerebral, tendrán que cambiarse los roles.

"Ha sido una mujer muy trabajadora que se ha empeñado en ser un sostén para toda su familia y tomar el lugar que dejó la abuela por seguir construyendo, así que empiezan a pasar por este proceso de ver qué lugar les corresponde en esa familia y qué quieren hacer con sus vidas", detalló la actriz.

Ana es una gamer experta en Fortnite, llena de tatuajes, pero en el set Vega tiene huellas de harina y lleva una red en el cabello, pues su personaje es parte de los cambios que vive la familia para suplir a Cecilia.

"Me encanta como espectadora ver series que tienen que ver con la cotidianidad, creo que en Latinoamérica la familia está muy poco explorada. En las pocas cosas que he hecho familiares, todo funciona muy bien y aquí es un casting gigante con todo tipo de personajes con situaciones geniales", aseguró Vega.

Su personaje es la oveja negra de la familia y tiende a ser tan huraña que sólo se relaciona por los videojuegos, pero el amor incluso le llega al negocio familiar, pues mientras trabaja en la panadería conocerá el amor.

"Mariana y yo estamos cerca de los 40 años, me parece genial que sean las protagonistas y contemos su historia, no sólo la de alguien de 25 años con el cutis precioso. Está muy bien escrita, incluso cuando sólo había jugado Nintendo de mi época.

"Nunca había hecho un personaje gay y nunca pienso en eso porque no es algo que la determine para nada, hasta se me olvida, no es lo más relevante de la construcción del personaje", destacó Vega.

Treviño ganó popularidad con Club de Cuervos, donde interpretaba a una mujer que trataba de hacerse cargo del legado de su difunto padre: un equipo de futbol.

Aunque cambian las proporciones, la protagonista de 100 Días Para Enamorarnos ha disfrutado explorar cómo pesan los legados y cómo una persona redirige su vida.

"Es una cuestión de un viaje más íntimo a partir de una enfermedad, a veces cuando tienes un accidente es como si la vida y el cuerpo te hicieran un paro para que reflexiones. Son momentos existenciales para quien los vive, son oportunidades nuevas de vida cuando logras superarlos", dijo.

Cecilia aún no tiene fecha de lanzamiento.